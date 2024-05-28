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    В налоговых изменениях сохранится льгота при продаже недвижимости, бывшей в собственности более трех лет

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    Минфин не намерен отменять льготу по НДФЛ при продаже недвижимости, при которой ставка равняется нулю в случае владения активом более пяти лет. Если недвижимость унаследована или получена по договору дарения, этот срок будет меньше — 3 года.

    Как следует из обнародованных Минфином вечером во вторник, 28 мая, параметров налоговых изменений, ставка в 13% с дохода от продажи недвижимости сохранится только если его размер не будет превышать 2,4 миллиона рублей (стоимость продажи минус стоимость покупки). Сумма, превышающая этот уровень, будет облагаться налогом в 15%, предлагает министерство.

    При этом если продавец владел недвижимостью в ряде случаев более трех или пяти лет, будет применяться нулевая ставка НДФЛ. Такое положение действует и сейчас.

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