В налоговых изменениях сохранится льгота при продаже недвижимости, бывшей в собственности более трех лет

Минфин не намерен отменять льготу по НДФЛ при продаже недвижимости, при которой ставка равняется нулю в случае владения активом более пяти лет. Если недвижимость унаследована или получена по договору дарения, этот срок будет меньше — 3 года .

Как следует из обнародованных Минфином вечером во вторник, 28 мая, параметров налоговых изменений, ставка в 13% с дохода от продажи недвижимости сохранится только если его размер не будет превышать 2,4 миллиона рублей (стоимость продажи минус стоимость покупки). Сумма, превышающая этот уровень, будет облагаться налогом в 15%, предлагает министерство.