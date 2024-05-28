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    Прогрессивная шкала налога на доход по вкладам не будет выше 15%

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    В ходе налоговой реформы власти не намерены повышать нынешнюю ставку НДФЛ по налогам на доходы от банковских вкладов выше нынешних 13%, если они не превысят 2,4 миллиона рублей.

    Данные об этом содержатся в заявлении Минфина РФ о деталях налоговой реформы, обнародованного вечером 28 мая.

    Как ранее заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, эта мера не затронет большую часть граждан, хранящих свои сбережения в банках.

    При этом при превышении уровня дохода в 2,4 миллиона рублей, все остальные проценты будут облагаться НДФЛ по ставке 15% независимо от суммы.

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