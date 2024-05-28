Прогрессивная шкала налога на доход по вкладам не будет выше 15%

В ходе налоговой реформы власти не намерены повышать нынешнюю ставку НДФЛ по налогам на доходы от банковских вкладов выше нынешних 13%, если они не превысят 2,4 миллиона рублей.



Данные об этом содержатся в заявлении Минфина РФ о деталях налоговой реформы, обнародованного вечером 28 мая.

Как ранее заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, эта мера не затронет большую часть граждан, хранящих свои сбережения в банках.

При этом при превышении уровня дохода в 2,4 миллиона рублей, все остальные проценты будут облагаться НДФЛ по ставке 15% независимо от суммы.