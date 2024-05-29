Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал налоговые изменения. Рассказываем, что говорил глава Минфина

Дополнительные доходы бюджета РФ в результате налоговых изменений Минфин оценивает в 2,6 трлн рублей в 2025 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, изменения затронут 2 миллиона (3,2%) из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год. «Фонтанка» публикует тезисы его выступления на парламентских слушаниях 28 мая.

На парламентских слушаниях глава министерства рассказал о предложениях по изменению налоговой системы и о том, как они скажутся на налогоплательщиках.

По словам министра, налоги тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, должны перераспределяться в пользу тех, кто больше нуждается, с одной стороны. А с другой, сказал Силуанов, эти ресурсы надо использовать для обеспечения стимулирования экономического роста.

Изменение налоговых ставок не должно коснуться большинства граждан. Более того, в выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми и с невысокими доходами. Им предложат вычет по НДФЛ — часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Такой «кешбэк» будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться.

Уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам предполагают сохранить, чтобы стимулировать граждан к формированию сбережений. Ставки НДС повышаться не будут, поскольку в нынешних условиях это может повлиять на рост инфляции. Необходимо проанализировать действующий спецрежим для малого бизнеса и донастроить его так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили бы справедливые налоги. Возможна амнистия для налогоплательщиков, готовых работать «в белую» и отказаться от схем дробления бизнеса.

Предлагается расширение налогового механизма поддержки инвестиций в высокотехнологичные проекты. Речь об инвестиционном налоговом вычете, а также о расширении механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологичного оборудования, расходах на НИОКР как источников инвестиций. Коэффициент на проведение НИОКР предлагается повысить с полутора до двух. То есть налог на прибыль будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли. Поддержка должна оказываться в первую очередь тем, кто не прячет прибыль в офшорах, направляет ее на расширение производства, инновации, вкладывает в социальную инфраструктуру.

Предложение бизнеса отказаться от использования оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, будут обсуждаться в увязке со справедливым увеличением ставки налога на прибыль организаций, то есть обложением конечного результата, а не оборота компании.

Дополнительные поступления налога на прибыль будут перераспределены через бюджет также на интересы бизнеса: в качестве инвестиций в технологические инфраструктурные проекты, необходимые для создания экономики, в инфраструктуру для стимулирования экономической активности.

Налоговые изменения должны обеспечить принцип равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это провоцирует на поиск схем, позволяющих не платить налоги. Чтобы устранить существующие для этого лазейки, предлагается пресечение схем дробления бизнеса, занижение таможенной стоимости при транзитных операциях через страны ЕАЭС и неуплаты НДС по таким товарам организациями на упрощенке, уклонения от уплаты акцизов по некоторым товарам и другое.