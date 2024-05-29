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    Умер продюсер «Крестного отца» и «Малышки на миллион» Альберт Радди

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    Альберт Радди — обладатель двух «Оскаров» за фильмы «Крестный отец» и «Малышка на миллион» — умер в возрасте 94 лет после непродолжительной болезни в Лос-Анджелесе, в медицинском центре имени Рональда Рейгана. Об этом порталу Deadline 29 мая сообщил член семьи продюсера.

    Альберт Радди был единственным продюсером бестселлера «Крестный отец», снятого в 1972 году. На 45-й церемонии вручения «Оскара» за этот фильм в номинации «За лучшую картину» он получил статуэтку из рук Клинта Иствуда.

    Спустя 32 года Радди и Иствуд получили эту престижную награду за продюсирование «Малышки на миллион». Радди — один из девяти продюсеров, когда-либо получавших два или более «Оскаров», причем с интервалом между ними более 30 лет.

    В мини-сериале «Предложение», рассказывающем о съемках фильма «Крестный отец», главного героя — продюсера Радди — сыграл Майлз Теллер.

    Радди снял десятки фильмов и сериалов. Последней работой в качестве продюсера на большом экране стала драма-вестерн Клинта Иствуда 2021 года «Мужские слезы».

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