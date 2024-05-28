Правые партии в Нидерландах нашли кандидата на пост премьера — экс-главу разведки и управления по борьбе с терроризмом

Экс-глава службы разведки и безопасности Нидерландов Дик Шуф выдвинут на должность премьер-министра страны. Об этом объявили 28 мая на пресс-конференции представители четырех поддержавших его партий объединенной коалиции.



В ноябре 2023 года в Нидерландах победили правые, но несколько месяцев не могли создать коалицию, а значит, сформировать новое правительство. Дик Шуф неожиданно выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра после того, как его поддержали лидеры четырехпартийной коалиции, в том числе лидер крайне правой «Партии свободы» антиисламист Герт Вилдера.