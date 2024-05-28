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    Правые партии в Нидерландах нашли кандидата на пост премьера — экс-главу разведки и управления по борьбе с терроризмом

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    Экс-глава службы разведки и безопасности Нидерландов Дик Шуф выдвинут на должность премьер-министра страны. Об этом объявили 28 мая на пресс-конференции представители четырех поддержавших его партий объединенной коалиции.

    В ноябре 2023 года в Нидерландах победили правые, но несколько месяцев не могли создать коалицию, а значит, сформировать новое правительство. Дик Шуф неожиданно выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра после того, как его поддержали лидеры четырехпартийной коалиции, в том числе лидер крайне правой «Партии свободы» антиисламист Герт Вилдера.

    Дику Шуфу 67 лет. Сейчас он высокопоставленный государственный служащий в Министерстве безопасности и юстиции, а в прошлом — глава голландского разведывательного управления и управления по борьбе с терроризмом, а также глава Службы иммиграции и натурализации. Как сообщает телеканал NOS, Шуф заверил, что многолетний опыт государственного служащего поможет в руководстве разделенной нацией в качестве администратора-технократа. Одна из его озвученных задач — сокращение потока иммиграции в страну.

    Правительство будет сформировано, скорее всего, летом, четырьмя лидерами партий, вошедших в коалицию. Пока у власти сохраняется правительство Рютте. Ранее стало известно, что Рютте может стать новым генсеком НАТО, его кандидатуру поддерживает большинство стран — участниц альянса, в том числе США.

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