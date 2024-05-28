Черешни хватит всем. Минсельхоз обещает урожай на уровне прошлого года

Черешня не замерзла во время майского похолодания. На юге России уже собирают урожай.
Возвратные заморозки в мае не навредили черешне в большинстве регионов. Минсельхоз обещает урожай в этом сезоне почти как в прошлом году — более
В так называемом организованном секторе Минсельхоз прогнозирует урожай черешни на уровне прошлого года. В регионах — лидерах по выращиванию черешни погода на него не повлияла. Лидеры — это Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Запорожская область. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крупных и фермерских хозяйствах собрали уже почти 100 тонн черешни.
В основном в организованном секторе страны черешневые сады расположены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. И там они не были повреждены возвратными майскими заморозками, в отличие от плантаций, расположенных в некоторых регионах Центрального федерального округа и в Ростовской области. Но поскольку в этих регионах масштабы выращивания черешни невелики, то на прогноз они мало влияют.
Как рассказывала «Фонтанка», майское похолодание с морозом и снегом накрыло в праздники большую часть России, Петербург не стал исключением.