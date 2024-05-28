Черешни хватит всем. Минсельхоз обещает урожай на уровне прошлого года

Черешня не замерзла во время майского похолодания. На юге России уже собирают урожай.



Возвратные заморозки в мае не навредили черешне в большинстве регионов. Минсельхоз обещает урожай в этом сезоне почти как в прошлом году — более 20 000 тонн. Об этом чиновники рассказали 28 мая «Ведомостям». Так что без любимой ягоды Петербург не останется.

В так называемом организованном секторе Минсельхоз прогнозирует урожай черешни на уровне прошлого года. В регионах — лидерах по выращиванию черешни погода на него не повлияла. Лидеры — это Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Запорожская область. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крупных и фермерских хозяйствах собрали уже почти 100 тонн черешни.