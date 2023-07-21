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    В кино — боевик о женской солидарности «Девичник: Убойная ночь»

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    27 июля на экраны выходит картина американского режиссёра Нила Лабута «Девичник: Убойная ночь». По сюжету восемь девушек отправляются на девичник на отдаленной калифорнийской ферме. Внезапно в самый разгар вечеринки дом окружают какие-то люди и начинают обстреливать гостей. Спасает положение одна из девушек — Тесс, ветеран иракской войны. Ей приходится не только преодолеть свои травмы, но и взять на себя командование, чтобы её подруги и она сама смогли пережить эту ночь.

    Фото: кадр из фильма
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    Режиссер Нил Лабут известен как создатель триллеров и хорроров, вроде ремейка «Плетеного человека» или «Добро пожаловать в Лэйквью». Кроме того, он много работает в театре. По словам Лабута, его новый фильм вдохновлен такими картинами, как «Соломенные псы» и «Ты следующий».

    Главную героиню сыграла Мэгги Кью, которая ранее снималась в фильмах «Обнаженное оружие», «Миссия невыполнима III» и сериале «Никита», — так что ей не привыкать к подобным ролям. Съемки проходили в апреле 2022 года в Лос-Анджелесе.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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