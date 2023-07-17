В Комарово состоится воображаемое путешествие до Переделкино

В субботу, 29 июля, в Комарово в третий раз пройдет фестиваль-прогулка «Курорт». Гостей ждут на лекциях, дискуссиях, поэтических чтениях, кинопоказах, выставках и ярмарке книг.
Фестиваль начнется в 12:00 с ярмарки искусства и книг на территории ресторана Muze Garden (Репино, Приморское шоссе ,471). В книжном маркете примут участие магазины «Порядок слов», «Желтый двор», образовательный проект Masters и Дом творчества Переделкино.
В библиотеке поселка Комарово (ул. 3-я Дачная ул., 8) и ближайших рощах появятся экспозиция «Советский бестиарий Владимира Ковенацкого» и арт-проект современного художника Эрнеста Сайрона «Дрожащий, но открытый. Приземленный, но парящий», исследующий умирающее и мертвое дерево.
Философский блок мероприятий откроется лекцией издателя и переводчика Валерия Анашвили о наследии философа Людвига Витгенштейна. Краеведческая часть программы стартует с рассказа гида и журналиста Ольги Набоковой о музыке Комарово и продолжится экскурсией по поселку.
Исследовательница Олеся Туркина прочитает лекцию о ленинградском андеграунде 1980-х, первых петербургских рейвах и перформансах. А книжный магазин «Порядок слов» проведет лекцию-перформанс Олега Нестерова про музыканта Олега Каравайчука. В комаровской библиотеке состоится круглый стол «Маршак, Чуковский и советская школа перевода». В лесах Комарово пройдет перформанс группы СДВИГ, а глава экскурсионного бюро Дома творчества Переделкино Анастасия Чурикова проведет экскурсию «Воображаемое путешествие в Комарово по Переделкино».
Вход свободный, но на некоторые события нужно будет приобрести отдельные билеты. Подробности и регистрация по ссылке.
18+
Елена Васильева