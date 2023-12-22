Куда пойти 22–24 декабря: воздушные замки, световые инсталляции, «Сладкий стол» и «Рождественские открытки»

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Под конец года петербургские музеи, театры и концертные площадки дают возможность поверить в чудо и увидеть фантастическое своими глазами. Пока одни обращаются к проверенной классике, другие удивляют смелым оформлением новых проектов.



Актуальное Каток — теперь на Конюшенной площади До 14 января, 12+

Фото: Елена Бледных Поделиться Поделиться





В преддверии праздников на Конюшенной площади заработал новогодний каток. В нарядном павильоне в стиле елизаветинского барокко проходят сеансы катания для всех желающих. Размер ледового поля — 18 на 40 метров. С 30 декабря площадка также станет сценой для ледовых шоу «Новые сказки на льду» детского ледового театра Елены Бережной.



Световые картины разукрасят Дворцовую С 23 декабря по 8 января, 0+

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Начиная с этих выходных Дворцовая площадь становится площадкой для световых представлений. Каждый вечер с 18:00 до 22:00 фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников. Все сюжеты — яркие зарисовки об истории и достижениях. Особый акцент сделают на том, как меняется Петербург сегодня.



«Легенды Штиглица» удивят светом и путешествиями во времени 22 декабря, с 18:00, 12+

Ещё больше света и видеомэппинга — в Академии Штиглица. В пятницу с 18:00 пространство вокруг и внутри неё озарится десятком инсталляций, а с 18:30 под сводом стеклянного купола северного двора палаццо начнется шоу «Легенды Штиглица». Это иммерсивное представление, во время которого гости пройдут сквозь порталы, столкнутся с неоднородностью времени, увидят оживающие барельефы, парящие свечи, огромный летящий сквозь стены поезд и другие световые экспозиции. Герои академии — ее создатели, профессора и выпускники — в своем цифровом облике расскажут историю учебного заведения и обратятся к искусству. В формате такого шоу в академии подводят итоги конкурса в области видеомэппинга и светового дизайна.



Мастерская Аникушина знакомит с чудесами «Просто потому» До 17 ноября 2024, 6+

Фото: предоставлено организато р ами Поделиться Поделиться





Фантазийные образы и дирижабли в небе, сказочные замки, магазины игрушек словно из детской мечты и поляна для единорогов — новая выставка «Просто потому» в Мастерской Аникушина посвящена «большим, маленьким, неопределившимся» и всем тем, кто верит в другие миры. Два десятка петербургских художников-скульпторов создали работы на тему детских фантазий, а кураторы постарались создать максимально безопасное пространство. Посетители смогут включиться в контекст и в игру: поваляться на поляне среди огромных букашек и сочинить разные истории, пофантазировать об идеальном доме, восхититься слонами на парашютах, нарисовать несуществующих зверей или даже заказать себе чудо через волшебную форточку.



Советский импрессионизм — через «Свет и воздух» До 10 марта, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Музее искусства Петербурга XX–XXI веков в конце декабря начался межмузейный проект «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» с участием двадцати семи институций: вместе они погружаются в тему импрессионизма, иногда не самого очевидного. Выставка состоит из тематических разделов: «Пейзаж», «Портрет», «Труд», «Отдых». В каждом из них выставлены работы как известных художников, так и тех, чьи имена «потерялись» в силу исторических обстоятельств.



В музеях «Ленфильм» знакомит с коллегой-классиком До 20 января, 0+

Фото: пресс-служба «Ленфильма» Поделиться Поделиться





На «Ленфильме» заработала выставка-посвящение Виталию Мельникову. В этом году режиссёру, снявшему многие советские картины («Бедный, бедный Павел», «Женитьба», «Старший сын», «Отпуск в сентябре»), исполнилось бы 95 лет. Теперь, благодаря проекту на киностудии, голос получили его друзья и коллеги. Местами в формате архивных видео, а где-то в специально записанных интервью они вспоминают о работе с Мельниковым. О главных фактах из его жизни получится узнать и из автобиографии. Музыкальным сопровождением проекта «Жизнь — Кино» стали композиции, созданные Олегом Каравайчуком, Сергеем Баневичем и другими знаковыми музыкантами специально для его фильмов.



«Свиное рыло» предлагает «Налетать» До 31 декабря, 18+

В галерее «Свиное рыло» итоги года подводят веселой выставкой «Налетай. Торопись». Будут смелые интерпретации темы праздника, образы существ — символов года и общая нестандартность идей.

Anna Nova зажигает «Лисий огонь» С 23 декабря до 25 февраля, 18+

Тем временем галерея Anna Nova открывает персональную выставку Фёдора Хиросигэ «Лисий огонь». Она представляет собой путешествие по мирам авторской мифологии, где переплетаются разные культуры. Название отсылает к гравюре «Лисьи огни в последний день года у железного дерева в Сёдзоку в районе Ози» японского художника Утагава Хиросигэ. Эстетика манги и советского монументализма сливаются на экспозиции воедино, огонь становится проводником между мирами, девочки трансформируются в многохвостых лисиц, а родные берёзы внезапно превращаются во врата древних святилищ.



Царское Село зовёт на «Сладкий стол» До мая 2024, 12+

Фото: предоставлено организато р ами Поделиться Поделиться





В Александровском дворце Царского Села заработала выставка, посвященная сладостям и секретам кондитеров. Через 200 экспонатов «Сладкого стола» посетителям расскажут о традициях застолья Рождества и Пасхи. На витринах собраны старинные ёлочные игрушки и коробки для рождественских подарков, рекламные буклеты, рецепты сладостей, фонограф с шоколадными пластинками.

На сцене Истории и чума — в «Декамероне» 22 декабря, 20:00, 16+

«Рекомендован тем, кто не боится чумы и любит сидеть в средневековых замках», — рекламируют новый спектакль в Малом театре кукол. Режиссёр Чакчи Фросноккерс поставил свою версию «Декамерона» со «сторителлингом на выживание». В век, когда на улицах бродит чума и спастись можно только за крепостными стенами, тысячи интереснейших историй из жизни станут спасением, которое изгонит страшные мысли из сознания людей.



Кудашов представляет «Снежную королеву» 23 и 24 декабря, 12:00 и 15:00, 6+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Под Новый год в Большом театре кукол Герда отправится к Снежной королеве, чтобы найти Кая. Тему веры и сердечной привязанности, заложенную Андерсеном в сказке, режиссёр Руслан Кудашов постарался развить ещё больше. В его версии «Снежной королевы» преградой для девочки станет время: встретив многих героев, узнав лучше себя и их, она увидит друга по-новому и обнаружит, что сама изменилась.

«Воскресение» по Толстому — в Ленсовета

22 и 23 декабря, 19:00, 16+

В Театре им. Ленсовета в этот уик-энд проходит премьера спектакля Айдара Заббарова «Воскресение» по одноименному роману Льва Толстого. Режиссёр «перевернул» внутреннюю систему произведения и сделал ведущим голос не князя Дмитрия Нехлюдова, а Катюши Масловой, которую он когда-то соблазнил, бросил, а раскаявшись, мало чем смог помочь.

«Балтийский дом» покажет «Попрыгунью»

22 и 23 декабря, 19:00, 16+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Балтийский дом» снова обращается к творчеству Чехова и ставит «Попрыгунью» по одноимённому рассказу. Его главная героиня мечтает о светском обществе, окружает себя артистами, знатоками искусства и увлекается молодым художником. Тот разительно отличается от её тихого мужа-доктора и красиво говорит о любви. Ведущие роли в «Попрыгунье» исполняют Анастасия Подосинникова, Александр Плаксин и Александр Муравицкий. Режиссёр — Александра Мамкаева.



Ушастые поделятся светом 22–24 декабря, 19:00, 0+

Фото: Дарья Алексеева / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Театре Академии танца Бориса Эйфмана петербургский хореограф Святослав Мельников представляет «Ушастые истории» — новогоднее балетное шоу, сочетающее в себе классическую и современную музыку, разные танцевальные стили, элементы актёрской игры, пантомимы и рождественской мистерии. Герои сказки — абстрактные человекоподобные существа Ушастые, живущие в идеальном мире. Но и им придётся столкнуться с трудностями, когда в их вселенной впервые появятся одиночество и болезни. Для большего погружения в сказку всем зрителям раздадут бумажные ушки.



«Петсон и Финдус» покоряет добротой и пирогами 23 декабря, 14:00, 4+

Санкт-Петербургский городской театр успешно ведёт проект «Витамин Ч», для которого выбирает всё самое интересное из современной детской и подростковой литературы. На этот раз актёры, музыканты и художники показывают свою интерпретацию историй «Именинный пирог» и «Переполох в огороде» из серии «Петсон и Финдус». Это знаменитые книги шведского писателя-иллюстратора Свена Нурдквиста про немолодого чудака и его веселого кота. В антракте всех ждет настоящий вкусный пирог.



Романтика любви — в комедии «Я тоже тебя люблю» 24 декабря, 19:15, 16+

История любви главных героев длиной в четверть века, лёгшая в основу спектакля «Я тоже тебя люблю» по пьесе драматурга Бернарда Слэйда «Там же, тогда же», стала одним из самых лиричных проектов театра «Легенда». Герои бросают вызов общепринятым нормам ради возможности несколько дней в году быть счастливыми вместе и забыть о том, что происходит вокруг.



Жизнь-море в Молодёжном театре 24 декабря, 18:00, 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Глубокое синее море» в постановке Молодёжного театра на Фонтанке — отличная возможность познакомиться с материалом пьесы Теренса Рэттигана. В истории о женщине средних лет, которая внезапно для себя самой влюбляется, уходит от мужа и проходит все круги эмоционального ада, метаморфическое «глубокое синее море» становится самой жизнью. Задача героини пойти к нему навстречу после падения.

Послушать музыку «АнимациЯ» закатит праздник 22 декабря, 20:00, 16+

Группа «АнимациЯ» собирает друзей в клубе «Космонавт», чтобы отметить день рождения — 23 года. Под лучшие хиты приглашают оторваться и зажечь «не по-детски».



Темирканов и другие звёзды — на «Площади искусств» 22 декабря, 20:00 и 24 декабря, 20:00, 6+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Филармония продолжает принимать XXIII международный зимний фестиваль «Площадь искусств» в память о художественном руководителе Юрии Темирканове. В пятницу в Большом зале выступит один из старейших симфонических оркестров страны — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Под управлением Александра Лазарева коллектив исполнит сочинения Чайковского и Рахманинова. Солистом в программе станет пианист Николай Луганский, один из любимых исполнителей Темирканова. Еще одна возможность услышать музыканта будет в воскресенье, на концерте-закрытии фестиваля. На сцену также выйдут пианист Борис Березовский, альтист и дирижёр Юрий Башмет и другие музыкальные звёзды.



Мацуев проведёт по траектории музыки 23 декабря, 20:00, 6+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Другое знаковое событие в программе этих выходных в филармонии — фортепианный вечер Дениса Мацуева. Сочинения, выбранные пианистом для фестивальной программы, складываются в плавную стилистическую траекторию. От романтической музыки Петра Чайковского — цикла «Времена года» — к написанной в последние десятилетия XIX века Фортепианной сонате Рихарда Штрауса. Затем к финальной точке — Пятой сонате Александра Скрябина, воплотившего в музыке дух Серебряного века.



Знаменитости покажут «Рождественские открытки» на «Газпром Арене» 24 декабря, 18:00, 16+

Фото: афиша концерта Поделиться Поделиться





«Газпром Арена» в уик-энд становится площадкой для праздничного концерта «Рождественские открытки». Звезды поп-музыки, среди которых Полина Гагарина, Ильдар Абдразаков, Валерия, Валерий Сюткин, группа UMA2RMAN, Soprano Михаила Турецкого, «Земляне», Олег Аккуратов и многие другие, исполнят известные новогодние и рождественские песни в формате большого шоу. За музыкальное оформление отвечает Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипки.



Узнать новое Техника коллажа теперь на игрушках 23 декабря, 16:00, 16+

В преддверии Нового года петербургской Клуб вольных коллажистов устраивает мастер-класс, на котором научит делать игрушки в технике коллажа. Участие во встрече бесплатное, а готовые вещицы могут стать подарком себе или другим. Для прохода на урок в Библиотеке Маяковского нужна регистрация.

Новый год — из Азербайджана 24 декабря, 14:00, 16+

В Библиотеке Маяковского вечером в воскресенье востоковед-тюрколог Шахназ Камаль организует репетицию-празднование азербайджанского Нового года. В стране его наступление отмечают так же, как и в России, в ночь на 1 января, вот только Деда Мороза зовут Шахта Баба, а Снегурочку называют Каркыз. На встрече исследователь поделится другими интересными фактами о традициях Азербайджана. Вход свободный.

На экране «Последний стрелок» примирит с прошлым

С 21 декабря, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В российских кинотеатрах стартовала картина ирландца Терри Лоана «Последний стрелок» . Пирс Броснан, загримированный под глубокого старика, играет солдата, участвовавшего в высадке союзников в Нормандии. Мужчина отправляется в путешествие во Францию, чтобы почтить память своего лучшего друга.

«Великая магия» покажет неудачи в кино С 21 декабря, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Ещё одна зарубежная новинка — итальянская комедия «Великая магия» , о пожилом кинопродюссере-перфекционисте, который пытается снять шедевр. Интересно, что главную роль играет сам постановщик фильма Нанни Моретти.

«Феррари» — о скорости и судьбе С 21 декабря, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В российский прокат вышел фильм Майкла Манна «Феррари». В центре внимания — жизнь основателя компании Энцо Феррари и кризис 1957 года, когда тот пытался разобраться с семейными и политическими неурядицами и подготовиться к гонке «Тысяча миль». В главных ролях — Адам Драйвер и Пенелопа Крус.



«Крик. Ночь перед Рождеством» — заигрывание с классикой хорроров

С 21 декабря, 18+



Заигрывание с классикой хорроров и праздничные мотивы соединил в себе новый слэшер «Крик. Ночь перед Рождеством». Фильм, который в оригинале называется It's a Wonderful Knife («Замечательный нож»), — хулиганское признание в любви классическому голливудскому рождественскому фильму Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь». Герой Джеймса Стюарта в канун Рождества решает совершить самоубийство, но его спасает ангел-хранитель: он показывает герою параллельный мир, где его никогда не было.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

