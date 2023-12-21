На «Ленфильме» открылась выставка-посвящение режиссёру Виталию Мельникову. Вход свободный

В 2023 году режиссёру, много лет проработавшему на киностудии, исполнилось бы девяносто пять лет. Виталий Мельников прожил долгую — почти вековую — жизнь, создатели проекта образно называют её «век Мельникова». Вы увидите архивные снимки и документы, кадры со съёмочных площадок.
Виталий Мельников (1928 — 2022) пришёл на «Ленфильм» в 1964 году. Жизнь его была непростая: в 30-е годы родителей будущего режиссёра репрессировали и сослали из Амурской области в Сибирь, где он и заканчивал школу. В 1952 году молодой специалист закончил ВГИК. Поступив на «Ленфильм», он создал ленты, которые хорошо знают несколько поколений зрителей: «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Женитьба», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел». Книгу своих мемуаров режиссёр назвал «Жизнь. Кино», откликаясь на это заглавие, выставку на киностудии назвали «Жизнь-Кино».
В мемуарах Виталий Мельников подробно рассказал о себе, на выставке вы услышите также воспоминания друзей и коллег о мастере: архивные видео Олега Табакова, Евгения Леонова, Владимира Меньшова, Веры Глаголевой, Зинаиды Шарко. Специально к выставке кураторы подготовили интервью с Виктором Сухоруковым, Кириллом Пироговым, Светланой Ивановой, известными киноведами. Музыкальным сопровождением проекта станет музыка из фильмов Мельникова, созданная Олегом Каравайчуком, Сергеем Баневичем и другими знаковыми композиторами. По выставке можно заказать экскурсию, для этого нужно позвонить по телефону, указанному на сайте киностудии.
Выставка «Жизнь-Кино», посвящённая жизни и творчеству Виталия Мельникова, пройдёт на «Ленфильме» с 21 декабря 2023 по 20 января 2024. Вход свободный. 0+