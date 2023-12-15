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    В кино покажут «Великую магию» — комедию о сложностях кинотворчества, показанную в Каннах

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    Фото: кадр из фильма
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    С 21 декабря в прокат выходит итальянская комедия «Великая магия». В центре сюжета — пожилой кинорежиссер-перфекционист Роман (его играет сам постановщик фильма Нанни Моретти), который приступает к съемкам фильма о Венгерском восстании 1956 года, который, как он надеется, станет шедевром. Но все, конечно, идет наперекосяк. Его жена, она же продюсер — уходит к другому режиссеру. Актриса на главной роли пытается добавить мелодрамы. Продюсера арестовывают, а боссы «Нетфликса», с которым Роман связался взамен, требуют больше хайпа. Придется справиться со всем, чтобы получилась она — «великая магия кино».

    Режиссер Нанни Моретти — лауреат «Золотой пальмовой ветви» и приза за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Его называют «итальянским Вуди Алленом», поскольку в своих эксцентрических комедиях он зачастую сам снимается в главной роли. Кроме него, в картине сыграли Маргерита Буй («У нас есть Папа») и Матьё Амальрик («Отель «Гранд Будапешт», «Скафандр и бабочка»). Премьера фильма прошла в мае 2023 года в основной программе Каннского кинофестиваля.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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