На экраны выходит биография основателя «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

21 декабря в российском прокате стартует фильм Майкла Манна «Феррари». В центре внимания — жизнь основателя компании Энцо Феррари. Сюжет разворачивается в 1957 году, когда Феррари пытался разрешить семейные проблемы и готовился к гонке «Тысяча миль». Финансовый кризис, аварии, наконец, конфликт со всесильным Ватиканом — Феррари преодолел всё, чтобы сделать своё имя узнаваемым по всему миру.
Создание картины тоже оказалось гонкой на выносливость. Майкл Манн, автор знаменитых «Схватки» и «Авиатора», начал вести переговоры о создании байопика ещё в 2000 году. На роль Энцо в 2015 году пробовался Кристиан Бэйл — но покинул проект из-за необходимости набрать вес к началу съемок. Вел переговоры о роли и Хью Джекман. И лишь в феврале 2022 года окончательно был утвержден Адам Драйвер.
Жену Энцо Лауру сыграла Пенелопа Крус. Также в картине снялись Шейлин Вудли («Сноуден»), Сара Гадон («Опасный метод»), Джек О’Коннелл («Несломленный») и Патрик Демпси («Анатомия страсти»).
Съемки проходили в Италии, в городе Модена, где родился Энцо. Мировая премьера фильма состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале, где картину представили Адам Драйвер, Майкл Манн, а также вице-президент «Феррари» и сын Энцо Пьеро Феррари.
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Матвей Пирогов