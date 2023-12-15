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    В кино — драма «Последний стрелок» с Пирсом Броснаном

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    Фото: кадр из фильма
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    21 декабря в российских кинотеатрах стартует картина ирландца Терри Лоана «Последний стрелок». В главной роли — незабвенный Джеймс Бонд, Пирс Броснан, загримированный под глубокого старика. Здесь он — престарелый ветеран Второй Мировой, 92-летний Арти Кроуфорд, доживающий свои дни в доме престарелых в Северной Ирландии. Но накануне 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии старый солдат сбегает из-под опеки и отправляется в сложное путешествие во Францию, чтобы почтить память своего лучшего друга. В 2014-м году такая история и вправду произошла.

    Вместе с Броснаном в фильме сыграли Юрген Прохнов («Подводная лодка»), Десмонд Иствуд («Нормальные люди») и Клеманс Поэзи («Довод», «Гарри Поттер и Дары смерти»).

    Интересно, что в этом же году по мотивам той же истории был снят другой фильм, «Великий беглец». В нем ветерана сыграл британская звезда 90-летний Майкл Кейн — причем артист заявил, что эта роль станет в его карьере последней, и на ней он уходит из кино.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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