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    Юным петербуржцам расскажут «Ушастые истории» о поисках света

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    Фото: Дарья Алексеева, фото предоставлено организаторами
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    С 22 декабря по 7 января в Театре Академии танца Бориса Эйфмана петербургский хореограф Святослав Мельников представит публике свои «Ушастые истории». Это балетное шоу, представляющее собой синтез классической и современной музыки, классического и современного танца, актерской игры, пантомимы, рождественской мистерии. В нем задействовано более 100 артистов-танцовщиков, большая часть которых — дети, воспитанники петербургских танцевальных школ.

    «Я за смысл в танце, — говорит хореограф поставки Святослав Мельников, известный по мюзиклам «Алмазная колесница», «Лолита 1916» и другим, — К созданию «Ушастых историй» мы шли несколько лет, и на этом пути было много проектов различного формата, был снят даже танцевальный фильм. Идея сделать проект со смыслом о семье, любви и рождественском чуде требовала особого языка. Так мы обратились к нескольким видам искусства, которые не просто сливаются воедино, но и создают что-то особенное. Наш спектакль построен на шедеврах классической, неоклассической и электронной музыки, произведениях современных художников, представленных 3D-декорациями и образами персонажей, современной энергичной хореографии и захватывающем драматическом сюжете.»

    Герои сказки — Ушастые — абстрактные человекоподобные существа, живущие в идеальном мире. Но туда проникает хоррор — и появляется одиночество и тяжелые болезни, которые даже могут полностью погасить Свет. История начинается с того, что в руки ушастого одинокого мальчика Боба попадает письмо, содержащее просьбу зажечь Рождественский фонарь, чтобы спасти тяжело больную ушастую девочку.

    Фото: Дарья Алексеева, фото предоставлено организаторами
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    Кроме виртуозно исполненных танцев, зрителей ждут сцены драк и погонь, страшных (но не для детей) и трогательных сцен. А для еще большего погружения в ушастую сказку, всем зрителям на входе выдают бумажные ушки.

    Показы пройдут 22, 23, 24, 29, 30, 31 декабря, 2, 5, 6, 7 января.

    6+

    Фото: Дарья Алексеева, фото предоставлено организаторами
    Фото: Дарья Алексеева, фото предоставлено организаторами

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