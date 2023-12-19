Юным петербуржцам расскажут «Ушастые истории» о поисках света

Фото: Дарья Алексеева, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





С 22 декабря по 7 января в Театре Академии танца Бориса Эйфмана петербургский хореограф Святослав Мельников представит публике свои «Ушастые истории». Это балетное шоу, представляющее собой синтез классической и современной музыки, классического и современного танца, актерской игры, пантомимы, рождественской мистерии. В нем задействовано более 100 артистов-танцовщиков, большая часть которых — дети, воспитанники петербургских танцевальных школ.



«Я за смысл в танце, — говорит хореограф поставки Святослав Мельников, известный по мюзиклам «Алмазная колесница», «Лолита 1916» и другим, — К созданию «Ушастых историй» мы шли несколько лет, и на этом пути было много проектов различного формата, был снят даже танцевальный фильм. Идея сделать проект со смыслом о семье, любви и рождественском чуде требовала особого языка. Так мы обратились к нескольким видам искусства, которые не просто сливаются воедино, но и создают что-то особенное. Наш спектакль построен на шедеврах классической, неоклассической и электронной музыки, произведениях современных художников, представленных 3D-декорациями и образами персонажей, современной энергичной хореографии и захватывающем драматическом сюжете.»



Герои сказки — Ушастые — абстрактные человекоподобные существа, живущие в идеальном мире. Но туда проникает хоррор — и появляется одиночество и тяжелые болезни, которые даже могут полностью погасить Свет. История начинается с того, что в руки ушастого одинокого мальчика Боба попадает письмо, содержащее просьбу зажечь Рождественский фонарь, чтобы спасти тяжело больную ушастую девочку.



Фото: Дарья Алексеева, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Кроме виртуозно исполненных танцев, зрителей ждут сцены драк и погонь, страшных (но не для детей) и трогательных сцен. А для еще большего погружения в ушастую сказку, всем зрителям на входе выдают бумажные ушки.

Показы пройдут 22, 23, 24, 29, 30, 31 декабря, 2, 5, 6, 7 января. 6+