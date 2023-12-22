Молодежный театр на Фонтанке выпускает любовную драму в постановке Семена Спивака

24 и 31 декабря, а также 2 января Молодежный театр на Фонтанке покажет «Глубокое синее море» в постановке Семена Спивака. Название пьесы Теренса Рэттигана «Глубокое синее море» происходит от английской поговорки «Между дьяволом и глубоким синим морем», когда из двух зол невозможно выбрать меньшее. Молодежный театр на Фонтанке вновь обращается к глобальным темам, таким как зарождение и природа любви, ответственность за близких нам людей, и хочет напомнить каждому из нас о важности жить полной жизнью. Действие драмы разворачивается в пределах одного дня и переносит нас в лабиринт сложных мыслей и эмоций главной героини Хестер Коллер.

Хестер Коллер — замужняя женщина средних лет, влюбляется в бывшего военного летчика. Любовь захватывает ее полностью, заставляя покинуть любящего мужа и столкнуться с бытовыми трудностями. Однако ответное чувство Фредди, азартного игрока и любителя выпить, оказывается поверхностным и непродолжительным. В действительности он недостоин Хестер, в то время как на алтарь этой любви Хестер положила всё своё благополучие.

Семен Спивак о сложностях взаимоотношений главных героев: «Чем нас заинтересовала пьеса Рэттигана? В большинстве пьес о любви избыточное количество третьих лиц, участвующих в хитросплетении любовных интриг. В этой пьесе отношения героев ничем не отягощены, не замутнены, лишены чужих влияний. И есть лишь главная интрига: из-за чего они не смогли жить вместе? Я долго думал об этом. Только что закончилась Вторая мировая война. Он — летчик, выжил и не может поверить, что живой: живет и не может жизнью надышаться. Пьет, играет в гольф, встречается с друзьями… Любовь для него — всего лишь составляющая часть этой кипящей жизни. Она — дочь священника, которая, уйдя от благополучного и высокостатусного мужа-судьи к любимому, отринула всё — заповеди, каноны, правила приличия, всё, чтобы только быть вместе с любимым мужчиной. А ему душно с ней в одной комнате».

