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    В Театре Ленсовета выходит премьера «Воскресения»

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    22 и 23 декабря в Театре им. Ленсовета состоится премьера спектакля Айдара Заббарова «Воскресение» по одноименному роману Льва Николаевича Толстого.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Юлия Смелкина, фото из официального паблика Театра им. Ленсовета «ВКонтакте»
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    Роман Толстого рассказывает о слабости и одновременно о неимоверно сильной воле человеческой души среди повсеместного, банального, но уже везде проникшего зла. Главный герой, князь Дмитрий Нехлюдов, встречается с девушкой, Катюшей Масловой, которую он ранее соблазнил и бросил. Он сталкивается с моральным выбором и решает помочь ей, независимо от личных жертв. Его поступок, с одной стороны, кажется правильным и благородным — спасти невинную душу. Однако судьба приготовила для него неожиданные испытания, и искупление вины оказывается не таким уж простым путем.

    Драма Нехлюдова заключается в том, что он внезапно осознает жестокость реальности с холодной ясностью, ту самую реальность, в которой преобладает безжалостность и равнодушие. Он видит несправедливость системы, неправедные суды, тюрьмы и каторгу. В этой реальности отчаявшиеся и заброшенные люди становятся жертвами, а справедливость и милосердие теряют свою значимость. Нехлюдов понимает, что его простой жест доброты может оказаться бесполезным. Как преодолеть зло в мире, где оно кажется неуязвимым?

    «Воскресение» — это история о поиске истинного пути и пробуждении сознания, возможностях духовного преображения. В 1901 году критик Н. Н. Соколов опубликовал статью под названием «Кто воскрес в романе графа Л. Н. Толстого "Воскресение"». Режиссер Айдар Заббаров по-своему отвечает на этот вопрос и предлагает оригинальную трактовку: все события показаны не с позиции Дмитрия Нехлюдова (Илья Дель), но с позиции Катюши Масловой (Римма Саркисян).

    16+

    Арина Хек

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Юлия Смелкина, фото из официального паблика Театра им. Ленсовета «ВКонтакте»

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