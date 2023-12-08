На «Площади искусств» — музыка и танцы эпохи барокко, концерт Гергиева памяти Темирканова, Хабенский с Башметом

XXIII Международный фестиваль «Площадь искусств» (6+), который филармония посвятила памяти своего художественного руководителя маэстро Юрия Темирканова, пройдет в Петербурге с 14 по 24 декабря.



Фарух Рузиматов Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Его откроет концерт, в котором прозвучит 13-я симфония Шостаковича, «Бабий Яр». Она была одной из самых исполняемых (из произведений этого композитора) в репертуаре Темирканова — в одном только Большом зале она звучала в исполнении оркестра под его управлением восемь раз. Есть даже экземпляр партитуры симфонии, подписанный автором: «Дорогому Юрию Хатуевичу Темирканову с самыми лучшими пожеланиями от горячо благодарного Д. Шостаковича . 8.II.1972 Москва».



В этот раз симфония прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением главного дирижера Николая Алексеева, хора Большого театра и солиста Алексея Тихомирова. Также в программе — виолончельный концерт Шумана, соло — Александр Рамм.



Традиционно на фестиваль приедет камерный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета. Программа их выступления 15 декабря в Большом зале включает анданте Чайковского, «Смерть и девушку» Шуберта-Малера и «Карнавал животных» Сен-Санса. Также в программе сцены из пьесы Камю «Калигула». В концерте принимает участие Константин Хабенский.



«Солисты Москвы» и Юрий Башмет Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Еще один постоянный гость фестиваля — «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова. В программе 21 декабря — Бах, Моцарт, Шёнберг, Веберн, Канчели.

Впервые за 10 лет в фестивале примет участие симфонический оркестр Мариинского театра с Валерием Гергиевым. 18 декабря они исполнят Шестую симфонию Шостаковича и Четвертую «Романтическую» Брукнера.

Один из зарубежных гостей фестиваля — лауреат конкурса Чайковского пианист Фредерик Кемпф. 15 декабря в Малом зале он даст фортепианный вечер из произведений Шуберта, Шумана и Рахманинова. А 16 декабря в Большом зале — будет солировать в Первом концерте Шопена, который исполнит с Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением Димитриса Ботиниса. Также в этот вечер прозвучат фрагменты балета «Щелкунчик».



Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Еще один выдающийся клавирабенд — пианиста Алексея Любимова — пройдет в Малом зале 18 декабря.

Также в рамках фестиваля выступят пианисты Николай Луганский (22 декабря, Большой зал, с оркестром имени Светланова; а затем 24 декабря в концерте-закрытии фестиваля в Большом зале) и Денис Мацуев (23 декабря, Большой зал, сольно).



Денис Мацуев. Большой зал Петербургской филармонии Фото: Стас Левшин, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Также из Москвы в Петербург приедет дирижер Дмитрий Юровский: 19 декабря в Большом зале под его управлением пройдет концерт заслуженного коллектива России, где прозвучат Второй фортепианный концерт Листа (солист Мирослав Култышев) и Пятая симфония Малера.



Дмитрий Юровский. Концерт в Большом зале Петербургской филармонии Фото: Стас Левшин, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Необычный концерт состоится в Большом зале 17 декабря: публику ждут два костюмированных балетных спектакля с участием звезд и барочные арии. На сцену выйдут Фарух Рузиматов, Илзе Лиепа, Иван Васильев, Кристина Махвиладзе и московский Оркестр старинной музыки Pratum Integrum. Зрители увидят одноактный балет «Венецианский мавр» на музыку Генри Пёрселла — он был поставлен знаменитым американским хореографом Хосе Лимоном, а самым известным танцовщиком, после Лимона исполнявшим партию Мавра, был Рудольф Нуреев. Петербуржцы увидят в этом образе Фаруха Рузиматова, и это будет его собственная редакция балета. Кроме того, танцовщик выйдет в сольной хореографической сюите «Король танцует», посвященной Людовику XIV, с музыкой Люлли. Изюминкой вечера станут барочные арии Вивальди, Генделя и Броски в исполнении Василисы Бержанской (меццо-сопрано).



Василиса Бержанская, оркестр Pratum Integrum Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Наконец, еще два события пройдут в Малом зале Филармонии: 21 декабря там пройдет вокальный вечер Сергея Лейферкуса с музыкой Рахманинова, а 23 декабря — «Вечер скрипичных фантазий», где выступят солист Московской государственной академической филармонии Гайк Казазян (скрипка) и Андрей Шибко (фортепиано).



А завершит фестиваль концерт «всех звезд» 24 декабря: в нем заявлены заслуженный коллектив России с Александром Рудиным и солисты — пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская, Борис Березовский, скрипач Вадим Репин, альтист Юрий Башмет, сопрано Альбина Шагимуратова.



Александр Рудин, Большой зал Петербургской филармонии, Фото: Стас Левшин, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Как обычно, фестиваль будет включать не только концерты в самой филармонии, но и события в расположенных по соседству учреждениях культуры — Михайловском театре, Театре музкомедии и Русском музее.

