БТК выпускает «Снежную королеву» в постановке Руслана Кудашова

Герда отправляется в путешествие в царство Снежной королевы, где она сталкивается с различными испытаниями и преодолевает их, пытаясь сохранить верность своим чувствам и своей любви. В процессе путешествия Герда встречает Флору, Принцессу, Разбойницу и Финку — эти встречи сильно повлияют на Герду и помогут ей лучше понять себя и окружающий мир.

Вера, преданность и преодоление трудностей во имя любви могут спасти Герду при встрече со Снежной королевой. Герда и Кай обязательно встретятся. Но возможно ли сохранить человеческие взаимоотношения и любовь, когда сам человек поменялся и уже не похож на того, которого ты знал прежде? Главным препятствием на пути Герды станут не сказочные трудности, а время. Ей придется очень долго искать Кая, настолько долго, что можно потерять себя. Когда долгожданная встреча произойдет, на месте смутного воспоминания о человеке, его образа в памяти окажется некто другой, повзрослевший и изменившийся. Кай увидит Герду совсем иной. Того ли человека ты ждал на самом деле, можно ли принять этого другого, нового, чужого и столь сильно не похожего на идеальный образ в голове?

