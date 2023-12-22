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    БТК выпускает «Снежную королеву» в постановке Руслана Кудашова

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    23, 24, и 25 декабря в Большом театре кукол состоится премьера «Снежной королевы» в постановке Руслана Кудашова. Театр обозначает жанр спектакля как музыкально-пластическую фантазию по мотивам одноименной сказки Г.-Х. Андерсена.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Герда отправляется в путешествие в царство Снежной королевы, где она сталкивается с различными испытаниями и преодолевает их, пытаясь сохранить верность своим чувствам и своей любви. В процессе путешествия Герда встречает Флору, Принцессу, Разбойницу и Финку — эти встречи сильно повлияют на Герду и помогут ей лучше понять себя и окружающий мир.

    Вера, преданность и преодоление трудностей во имя любви могут спасти Герду при встрече со Снежной королевой. Герда и Кай обязательно встретятся. Но возможно ли сохранить человеческие взаимоотношения и любовь, когда сам человек поменялся и уже не похож на того, которого ты знал прежде? Главным препятствием на пути Герды станут не сказочные трудности, а время. Ей придется очень долго искать Кая, настолько долго, что можно потерять себя. Когда долгожданная встреча произойдет, на месте смутного воспоминания о человеке, его образа в памяти окажется некто другой, повзрослевший и изменившийся. Кай увидит Герду совсем иной. Того ли человека ты ждал на самом деле, можно ли принять этого другого, нового, чужого и столь сильно не похожего на идеальный образ в голове?

    Фото: предоставлено организаторами
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    «Снежная королева» Руслана Кудашова по своему духу созвучна негласному девизу театра: «Волшебство и мудрость для больших и маленьких зрителей», поэтому взрослым зрителям тоже будет очень занимательно и интересно. Ведь так важно спустя годы не предать себя самого, не потерять свою настоящность и сохранить любовь в сердце даже под заиндевевшей кожей.

    6+

    Хек Арина

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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    Большой театр куколСнежная королева
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