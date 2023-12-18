В Музее искусства Петербурга XX-XXI веков покажут советский импрессионизм

Музей на канале Грибоедова станет площадкой для большого межмузейного проекта с участием двадцати семи институций: вы увидите более ста работ, в которых так или иначе присутствует наследие импрессионизма — одного из самых востребованных у зрителей стиля. Некоторых художников в Петербурге покажут впервые.
Выставка состоит из тематических разделов: «Пейзаж», «Портрет», «Труд», «Отдых». В каждом из них вы увидите как работы известных художников — Юрия Пименова, Евсея Моисеенко, Игоря Грабаря, Бориса Иогансона, Владимира Лебедева, Роберта Фалька, Исаака Бродского — так и тех, чьи имена в силу исторических обстоятельств не на слуху — это вещи Александра Исупова, Михаила Демидова, Ирины Бройдо, Миктора Мея и других мастеров. Часть художников в Петербурге представят впервые.
Организаторы проекта приводят цитату директора МИСПа Марины Джигарханян о том, что работа музея с искусством XX века «выявила необходимость» показывать советский материал «не как одномерное подцензурное явление». Казалось бы, в таких категориях рассуждать в 20-е годы XXI века уже неловко, но кураторы решили действовать наверняка и «упаковать» ряд советских вещей в канву импрессионизма — явления, безусловно, всеми любимого (вспомним интеллигентский культ «третьего этажа Эрмитажа»).
Обещают показать как чисто живописное богатство (например, в «Пейзаже»), так и преломление в живописи официального идеологического дискурса (разделы «Труд» и «Отдых»). МИСП нечасто становится площадкой для больших межмузейных проектов, «Свет и воздух» — тот случай, когда выставка формата московского Музея русского импрессионизма откроется на берегах Невы (вернее, канала Грибоедова).
Выставка «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» пройдёт в Музее искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков с 19 декабря 2023 по 10 марта 2024. 0+