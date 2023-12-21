    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    743мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.41eur99.05

    Звезды оперы, кино и поп-музыки исполнят «Рождественские открытки» на «Газпром Арене»

    481
    обсудить

    24 декабря на стадионе «Газпром Арена» состоится масштабное музыкальное шоу «Рождественские открытки». Зрителей обещают отправить в «волшебное путешествие через исторические эпохи и музыкальные стили». Прозвучат новогодние хиты нынешнего и прошлого веков в непривычном исполнении оперных звезд, известных актеров и музыкантов.

    Фото: афиша концерта
    ПоделитьсяПоделиться

    В центре программы — Российский Государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России, дирижёра Сергея Ивановича Скрипки. На сцену выйдут оперные звёзды: заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Ильдар Абдразаков; солистка Большого театра Динара Алиева; Виктор Неверов и победитель Международного конкурса молодых оперных певцов Григорий Чернецов.

    Также зрители услышат проект Михаила Турецкого — уникальное шоу женских голосов SOPRANO; Молодёжный оркестр национальных инструментов «ТеремА» — коллектив, виртуозно объединяющий музыкальную стилистику самых разных народов и этносов России; джазового импровизатора и певца Олега Аккуратова; известную многим группу UMA2RMAN; тех самых «Землян».

    В качестве хоровой поддержки «Рождественских открыток» в концерте примут участие сразу два хора — детский и взрослый, а за хореографическую часть отвечает балетная группа.

    Отдельно стоит отметить новогодние номера от кинознаменитостей: Ольга Красько и Валерия Ланская, Аглая Шиловская и Алика Смехова, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов.

    Ну и конечно, не обойдется без звёзд поп-музыки. Интерпретации новогодних хитов исполнят Мари Карне, Валерия, Валерий Сюткин и Полина Гагарина.

    Концерт состоится 24 декабря в 18:00 на стадионе «Газпром Арена». 0+ (вход для детей до 6 лет бесплатный).

    Фото: афиша концерта

    По теме

    Газпром Арена
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close