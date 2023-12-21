Звезды оперы, кино и поп-музыки исполнят «Рождественские открытки» на «Газпром Арене»

24 декабря на стадионе «Газпром Арена» состоится масштабное музыкальное шоу «Рождественские открытки». Зрителей обещают отправить в «волшебное путешествие через исторические эпохи и музыкальные стили». Прозвучат новогодние хиты нынешнего и прошлого веков в непривычном исполнении оперных звезд, известных актеров и музыкантов.

В центре программы — Российский Государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России, дирижёра Сергея Ивановича Скрипки. На сцену выйдут оперные звёзды: заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Ильдар Абдразаков; солистка Большого театра Динара Алиева; Виктор Неверов и победитель Международного конкурса молодых оперных певцов Григорий Чернецов.

Также зрители услышат проект Михаила Турецкого — уникальное шоу женских голосов SOPRANO; Молодёжный оркестр национальных инструментов «ТеремА» — коллектив, виртуозно объединяющий музыкальную стилистику самых разных народов и этносов России; джазового импровизатора и певца Олега Аккуратова; известную многим группу UMA2RMAN; тех самых «Землян».

В качестве хоровой поддержки «Рождественских открыток» в концерте примут участие сразу два хора — детский и взрослый, а за хореографическую часть отвечает балетная группа.



Отдельно стоит отметить новогодние номера от кинознаменитостей: Ольга Красько и Валерия Ланская, Аглая Шиловская и Алика Смехова, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов.

