Фестиваль уличных театров захватит Елагин остров на три дня

Елагин остров превратится в театральную площадку — с 28 по 30 июля на территории ЦПКиО им. С.М. Кирова пройдет XI Фестиваль уличных театров «Елагин парк». 0+
Тема фестиваля в этом году определена как «Старше на 10 минут». Это название латвийского фильма 1978 года. Режиссер Герц Франк и оператор Юрий Подниекс на протяжении 10 минут снимали одним планом переживания ребенка, наблюдающего за невидимым зрителю представлением театра кукол. Организаторы фестиваля предполагают, что зритель испытает весь тот же спектр эмоций, что и герой фильма Франка.
Фестиваль откроется 28 июля традиционным праздничным шествием. После церемонии открытия зрителей ждет спектакль для семейного просмотра «Ловцы снов» (Независимый театр «Пластилиновый дождь», г. Самара) о существах, которые решают, будет сон страшным или радостным.
В программе фестиваля — 35 спектаклей (из них — 14 премьер) из 9 городов. Зрителей ждут спектакли о фермерах (спектакль «Фермерские байки» Петровский деревенский театр, Смоленская область, деревня Петровки), музыкальное шоу популярной этнографии (спектакль «Туда-сюда», Коллектив Acid Hasid / Асид Хасид, г. Санкт-Петербург), цирковое шоу, где артисты уехали, а реквизит остался (спектакль «Цирк сказал: Поехали!», Театр имени Которого Нельзя Называть, г. Санкт-Петербург), новая и совсем не сказочная версия «Дюймовочки» от Воронежского театра кукол «Шут», артисты на ходулях и шоу барабанов, и многое другое. Подробное расписание (и возможные изменения) смотрите на сайте фестиваля или в соцсетях.
Полина Никитина