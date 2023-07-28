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    Классика и рок смешаются в «Дыме над водой» в Гатчине. Вход свободный

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    29 июля в Приоратском парке Гатчины пройдёт фестиваль «Дым над водой». На берегу Филькиного озера слушатели растворятся в музыке — в переплетении классики и рока. Также зрителей ждут развлекательная и спортивная программы. Вход свободный.

    Фото: smokeonthewater.ru
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    Участниками праздника этого года станут: солистка Мариинского театра Ольга Пудова, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, джазовая певица Этери Бериашвили и пианист Мурат Кабардоков, Дмитрий Гайворонский, группы NADИ, «Рок-Синдром», «Бис-Квит» и другие.

    Фестиваль стартует в полдень. Кроме музыки, в дневной программе — спортивная составляющая: бои по кикбоксингу К-1 «Ультиматум удара» и отборочные соревнования волейбольных команд кубка «Дым над водой». В детской программе — арт-лаборатория с синтезом музыкального и химического шоу, а также химическое шоу от лаборатории «Наукомания».

    Вечерняя программа фестиваля стартует в 18:30. Прозвучат рок-хиты в авторских версиях для симфонического оркестра. Участники гала-концерта: Симфонический оркестр Ленинградской области, Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»), Мурат Кабардоков, Евгений Дятлов, Мария Киселева, Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский, Астемир Апанасов, Ольга Пудова, группа Беz Б и многие другие. Полную программу фестиваля смотрите на сайте.

    Вход свободный. 6+

    Фото: smokeonthewater.ru

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