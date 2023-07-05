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    Мачете, THERR MAITZ и «Моральный кодекс» сыграют Петербургу «Акустику счастья»

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    29 и 30 июля петербуржцев ждут в Юсуповском саду на «Акустике счастья» — музыкально-гастрономическом фестивале, где можно будет получить пищу и духовную, и физическую. (6+).

    Фото: vk.com/akustikaschastya
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    В музыкальной части фестиваля — легендарные романтики и рокеры из «Морального кодекса», Мачете (их клип «Нежность» вы точно должны были видеть), а также Антон Беляев и его группа THERR MAITZ. Даже если вы не слышали песен Беляева, вы могли видеть его шоу в Интернете, где вместе с известными музыкантами он создает необычные каверы — например, с Беляевым Лолита перепела «Кадиллак» иноагента Моргенштерна*, Скриптонит — «Ты не верь слезам» Шуры, ЛСП — «Зима-холода» и так далее.

    Но и помимо музыки на фестивале будет чем заняться: гостей будут ждать лекторий, тренировки по йоге, блошиный рынок и прокат лодок. Не заскучают и дети — их ждет целый городок с игровой зоной, где будут работать профессиональные педагоги.

    Изменения и подробности программы смотрите на сайте фестиваля.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    *Включён в реестр Минюста иноагентов.

    Фото: vk.com/akustikaschastya

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