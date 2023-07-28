В Петербурге отменили выступление группы «Мачете» на фестивале «Акустика счастья». Ранее лидера просили проверить на предмет поддержки ВСУ

Выступление группы «Мачете» на фестивале «Акустика счастья», который пройдет в Петербурге 29–30 июля, не состоится. Об этом 28 июля сообщили организаторы.



«Мы сделали все возможное, но «Мачете» не примет участия в фестивале по не зависящим от нас причинам», — говорится в группе фестиваля «ВКонтакте». Причины отмены выступления не сообщаются.

В телеграм-канале «Мачете» выложено видеообращение лидера группы Ярослава Малого, в котором он говорит, что коллектив тоже выясняет причины отмены, официальной информации у музыкантов нет. «Фонтанка» ожидает комментария о причинах отмены выступления «Мачете» от организаторов фестиваля.