    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, ю-з

    751мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.98eur99.96

    В Петербурге отменили выступление группы «Мачете» на фестивале «Акустика счастья». Ранее лидера просили проверить на предмет поддержки ВСУ

    750
    7 комментариев

    Выступление группы «Мачете» на фестивале «Акустика счастья», который пройдет в Петербурге 29–30 июля, не состоится. Об этом 28 июля сообщили организаторы.

    «Мы сделали все возможное, но «Мачете» не примет участия в фестивале по не зависящим от нас причинам», — говорится в группе фестиваля «ВКонтакте». Причины отмены выступления не сообщаются.

    В телеграм-канале «Мачете» выложено видеообращение лидера группы Ярослава Малого, в котором он говорит, что коллектив тоже выясняет причины отмены, официальной информации у музыкантов нет. «Фонтанка» ожидает комментария о причинах отмены выступления «Мачете» от организаторов фестиваля.

    Однако ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ярослава Малого на предмет финансирования ВСУ. Такой запрос общественник направил на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

    Отмечается, что Малый выступил с критикой проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, в начале СВО он отказался от проведения концертов в России, но позже решил продолжить гастролировать по стране.

    По информации «Фонтанки», жалобы на исполнителя поступали и депутату Михаилу Романову. В них также говорится, что Ярослав Малый высказывался против России и СВО, а после 2015 года проживал на Украине. Парламентария просят обратить внимание на фестиваль и по возможности повлиять на организаторов.

    Ярослав Малый родился в Кривом Роге в 1973 году. Является лидером групп «Токио» и «Мачете». Автор саундтреков к фильмам «9 рота», «Обитаемый остров», «Жара» и «Сомнамбула». В 2014 году написал гимн болельщиков зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

    Также ранее сообщалось, что месяц назад работа ресторана «Счастье», который и проводит фестиваль, на Малой Морской была приостановлена по решению Роспотребнадзора.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отмена
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close