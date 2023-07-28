В Петербурге отменили выступление группы «Мачете» на фестивале «Акустика счастья». Ранее лидера просили проверить на предмет поддержки ВСУ

Выступление группы «Мачете» на фестивале «Акустика счастья», который пройдет в Петербурге 29–30 июля, не состоится. Об этом 28 июля сообщили организаторы.
«Мы сделали все возможное, но «Мачете» не примет участия в фестивале по не зависящим от нас причинам», — говорится в группе фестиваля «ВКонтакте». Причины отмены выступления не сообщаются.
В телеграм-канале «Мачете» выложено видеообращение лидера группы Ярослава Малого, в котором он говорит, что коллектив тоже выясняет причины отмены, официальной информации у музыкантов нет. «Фонтанка» ожидает комментария о причинах отмены выступления «Мачете» от организаторов фестиваля.
Однако ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ярослава Малого на предмет финансирования ВСУ. Такой запрос общественник направил на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.
Отмечается, что Малый выступил с критикой проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, в начале СВО он отказался от проведения концертов в России, но позже решил продолжить гастролировать по стране.
По информации «Фонтанки», жалобы на исполнителя поступали и депутату Михаилу Романову. В них также говорится, что Ярослав Малый высказывался против России и СВО, а после 2015 года проживал на Украине. Парламентария просят обратить внимание на фестиваль и по возможности повлиять на организаторов.
Ярослав Малый родился в Кривом Роге в 1973 году. Является лидером групп «Токио» и «Мачете». Автор саундтреков к фильмам «9 рота», «Обитаемый остров», «Жара» и «Сомнамбула». В 2014 году написал гимн болельщиков зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Также ранее сообщалось, что месяц назад работа ресторана «Счастье», который и проводит фестиваль, на Малой Морской была приостановлена по решению Роспотребнадзора.