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    Суд на 60 дней приостановил работу «Счастья» у Исаакия после визита Роспотребнадзора

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    Известный в Петербурге бар-ресторан «Счастье» на Малой Морской приостанавливает свою работу на 60 суток после проверки Роспотребнадзора. Как сообщает управление 30 июня, соответствующее решение во вторник вынес Октябрьский районный суд.

    Роспотребнадзор перечислил в сообщении нарушения, выявленные в ходе визита. Это нарушение поточности технологических процессов, отсутствие маркировки на продуктах, реализация блюд с истекшим сроком годности, отсутствие медкнижек и сведений о вакцинации у персонала, заморозка блюд для последующей реализации.

    «В отношении ООО «Счастье у Исаакия» 14.06.2023 года Управлением составлен протокол о временном запрете деятельности для решения вопроса об административном приостановлении деятельности», — уточнили в управлении.

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