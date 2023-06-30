Суд на 60 дней приостановил работу «Счастья» у Исаакия после визита Роспотребнадзора

Известный в Петербурге бар-ресторан «Счастье» на Малой Морской приостанавливает свою работу на 60 суток после проверки Роспотребнадзора. Как сообщает управление 30 июня, соответствующее решение во вторник вынес Октябрьский районный суд.



Роспотребнадзор перечислил в сообщении нарушения, выявленные в ходе визита. Это нарушение поточности технологических процессов, отсутствие маркировки на продуктах, реализация блюд с истекшим сроком годности, отсутствие медкнижек и сведений о вакцинации у персонала, заморозка блюд для последующей реализации.