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    Моргенштерн признан иностранным агентом

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    9 комментариев

    Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) включен в список иностранных агентов. Об этом вечером 6 мая сообщается на сайте Минюста.

    Всего реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пополнился 8 фамилиями. Помимо Моргенштерна, в него вошли оппозиционеры Любовь Соболь и Владимир Милов, социолог Борис Кагарлицкий, общественный и политический деятель Леонид Гозман, Михаил Климарев, IT-эксперт Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов.

    На данный момент в реестре 158 человек.

    В реестре НКО-иноагентов тоже прибыло. Туда попал краснодарский центр современного искусства «Типография».

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    Комментарии (9)

    Fluorostar
    Поздравляю от души! Так и метят нормальных людей.
    Капитан Очевидность2
    "Моргенштерн признан иностранным агентом"

    Это потому что когда он "поёт", то кажется, что звуки издаёт на нерусском языке?
    VKuser12174408
    Фактически, официальное признание Приличным Человеком...
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