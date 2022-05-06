"Моргенштерн признан иностранным агентом"

Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) включен в список иностранных агентов. Об этом вечером 6 мая сообщается на сайте Минюста.



Всего реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пополнился 8 фамилиями. Помимо Моргенштерна, в него вошли оппозиционеры Любовь Соболь и Владимир Милов, социолог Борис Кагарлицкий, общественный и политический деятель Леонид Гозман, Михаил Климарев, IT-эксперт Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов.

На данный момент в реестре 158 человек.

