Клин, который чуть не вышибли. Какой выставка «Новой академии изящных искусств» в Русском музее дошла до зрителя

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Михайловский замок 26 июля с утра несли цветы. Выставка «Клин Новикова. Новая академия изящных искусств» начала работу тихо, без анонсов, перерезания ленточек и прессы. Но на ней «Фонтанка» обнаружила немало посетителей, включая авторов.



Под некоторыми произведениями лежат цветы. Например, возле выполненной в металле головы Тимура Новикова и некоторых его работ. А также подле костюма Осла авторства Константина Гончарова. Этот золотой плащ фигурировал среди работ, которые, по информации художницы Ольги Тобрелутс, попали в немилость музейного руководства: в этом случае якобы рекомендовалось подолом закрыть текстильный член, чтобы он не был заметен зрителю. Костюм действительно основательно запахнут, если не сказать, «застегнут на все пуговицы» ниже пояса. Лишает это его не столько пикантности, о которой беспокоились в музее, сколько части художественного замысла.



Гуляя по экспозиции, художники иронизируют над неожиданным скандалом и над друг другом. «Ну, что, самая сочная запрещенка тут — ваша работа?» — спрашивают даму, чье произведение с не детально прописанной обнаженной натурой повесили чуть ли не в темноте (видимо, от греха подальше). «А N ничего и не рисует, кроме мыльных пузырей, — их еще можно», — вспоминают отсутствующего коллегу.

Записи в книге отзывов, возле которой также лежат цветы, открываются мнением коллекционера: «Выставка прекрасна, несмотря ни на что!» «Грустно, что в самое главное время нашей страны эта выставка так сложно открывается», — продолжает уже художник не из числа участников выставки.



В то же время в Русском музее уверяют, что замена части произведений, — чисто «дело техники». Мол, вовремя не учли, что по правилам должно быть больше произведений из собственной коллекции, да еще и неправильно выставку оформили в плане документов.

Переделывал в краткие сроки, выступая связующим звеном между творческой средой и руководством музея, корифей музейного дела, завотделом новейшего искусства Александр Боровский. Устав отвечать, что «слухи о смерти (в данном случае — о цензуре) несколько преувеличены», он поясняет «Фонтанке»: работ столько было — столько и осталось, перечисленные Ольгой Тобрелутс художники, чьи работы были сняты, — представлены другими своими работами.



«Заменили по принципу, чтобы было больше работ из собрания музея, потому что оказалось, что есть такое правило: если музей хранит современное искусство, его большую часть на выставке нужно показывать, есть такой документ», — объяснил он.



Со слов Боровского, не пойди кураторы навстречу, вставал бы вопрос о том, чтобы выставку вообще не открывать — а отметить 65-летие со дня рождения Тимура Новикова всё же хотелось. И хотелось показать искусство.

«Я по просьбе дирекции исправил экспозицию, она стала не хуже, — подводит он итоги. — Мы выбирали тех же художников, большей частью из собрания музея. Никто не трогал ни Тобрелутс, ни Костю Гончарова, ни Беллу Матвееву. Все эти художники есть на выставке».



Стыдливое же прикрытие текстильного члена искусствовед объясняет, как говорится, «защитой от дурака»: якобы теперь в музеи постоянно пишут жалобы о показах чего-то не соответствующего, по мнению жалобщиков, нормам морали и нравственности. Тем более что от истины далеко не ушли «Есть два варианта показа этой работы — открытый и закрытый. Мы сейчас его сделали в закрытом варианте», — комментирует Боровский.

«"Новая академия" это исторический уже момент, и ничего к ней ни добавить, ни убавить, — продолжает он уже о контексте. — Вообще, вся "Новая академия" была аргументом тимуровского остракизма против московского концептуализма. Поэтому его якобы телесность (хотя никто там особо не рисовальщики, скажем прямо) — это был ответ на головной концептуальный тренд московского концептуализма. Параллельно он давал тексты довольно консервативного характера. Так что делать сейчас из этого всего борьбу за свободное искусство немножко странно».

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди посетителей выставки «Фонтанка» встретила и ее куратора. И попросила рассказать, о чем на самом деле экспозиция и на что в ней обратить внимание.

«Эта выставка была задумана в 2021 году, то есть это результат трехлетней работы музея, — рассказала Екатерина Андреева. — Здесь произведения из нашего фонда и музея "Новой академии изящных искусств", который был создан Тимуром Новиковым в 1995 году, и всё это посвящается юбилею Тимура. Вы, наверное, помните, что в 2010 году мы открыли выставку "Удар кисти", и тогда мы показали нашу большую коллекцию новых художников, которую подарили Тимур и Сергей Бугаев в 1991-м . И сейчас мы подошли к тому, чтобы показать творчество Тимура и художников его круга в 1990-е годы, то есть в следующем десятилетии. Это была наша задача, которую мы подверстали к юбилейной дате: 24 сентября этого года Тимуру бы исполнилось 65 лет . Хотелось сделать эту выставку в стенах Инженерного замка, потому что речь идет о неоакадемизме, а здесь как раз сохранились декорированные потолки, очень правильные для неоклассики пропорции».



Первый зал, со слов куратора, «должен был быть» посвящен молодежи 1990-х годов.

«За молодежь 1990-х годов у нас отвечает Георгий Гурьянов с его автопортретом и, конечно, как символ молодости и энергии, — Давид, историческая работа Тимура, которая была на Дворцовом мосту. Они участвовали в выставке музея "Дворцовый мост", и мы, соответственно, повесили более ранние произведения Тимура, которые символизируют наш город. Тут есть еще портреты работы Дениса Егельского».

Следующий большой зал посвящен античности в творчестве Тимура Новикова, его украшают панно Новикова — «Антиной» из серии «Счастье в садах», «Венера», «Воспитание Амура», «Царь солнце». Тут же — первые ученики Тимура: Егор Остров, Стас Макаров. «Это всё циклы портретов художников-речников («Клуб Речников» — творческое объединение, возникшее в Санкт-Петербурге в 1989 году . — Прим. ред.), созданные Юлией Страусовой и выставлявшиеся в Летнем саду, — поясняет куратор. — То есть мы напоминаем о выставках 1990-х годов, помимо всего прочего».



Далее выставка затрагивает тему новых и старых технологий, согласно направлениям развития «Новой академии»: показаны первые компьютерные работы и тут же — самый ранний гуммиарабик Стаса Макарова (техника гумбипигментной печати).

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Центральный зал экспозиции — продолжение компьютерной тематики на примере самого важного произведения «Новой академии» — иллюстраций к роману Апулея «Золотой осел». «Основным художником этого проекта был Константин Гончаров, он больше известен как модельер, и здесь как раз представлены четыре костюма из "Золотого осла", и пальто, и кокошник немецкого куратора Катрин Беккер. То есть вы можете сравнить, как одевались неоакадемисты в жизни и как, собственно, Гончаров работал для сценических постановок».



Предпоследний зал посвящен «Новой академии» середины и второй половины 90-х — произведения профессоров и студентов, а также галерея портретов Новикова, который к тому моменту начинает слепнуть. Тут же — самая новая работа на выставке, добавленная уже после ее переформирования: портрет Вячеслава Мамышева-Монро Беллы Матвеевой. Разницу в наполнении этого зала можно заметить по фотографиям, выложенным художниками в Сети: место многофигурных эротических композиций заняли по сути два мужских портрета.

Финал выставки посвящен движению «Новых серьезных», которые в 1999 году были выставлены Тимуром Новиковым.



«Он был слепым уже, но тем не менее курировал прекрасные выставки. Так, выставка проходила именно в этих залах, и мы показываем гуммиарабики, которые тогда здесь экспонировались, а также одни из самых последних произведений Новикова — панно "Палладианские полеты" и позднюю живопись Дениса Егельского».



О том, как именно поменялся состав выставки и почему, куратор объяснять не стала, адресовав «Фонтанку» в пресс-службу музея. Там нам, в частности, сообщили: «Открывшаяся экспозиция целостно представляет историю "Новой академии": более 60 произведений из собрания Русского музея и частных коллекций. Среди них работы Тимура Новикова, Беллы Матвеевой, Ольги Тобрелутс, Юлии Страусовой, Георгия Гурьянова, Дениса Егельского, Андрея Медведева, Егора Острова, Станислава Макарова и других».



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

