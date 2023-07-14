Русский музей отметит 65-летие Тимура Новикова выставкой, посвящённой Новой Академии

Экспозиция в Михайловском замке в каком-то смысле «вернёт к истокам» Новую Академию Тимура Новикова — музей напоминает, что именно в Русском в 1991 году состоялась первая выставка неоакадемистов, которых сам Новиков называл «шайкой пигмалионов». Сегодня бытование в ГРМ неоакадемистов рубежа 80-х/90-х кажется фантастикой — тем интереснее увидеть продолжение этой традиции.



Георгий Гурьянов. Автопортрет. 1993 Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Тимур Новиков (1958 — 2002) основал в 1980-е движение «Новые художники», а затем — Новую Академию Изящных Искусств. Художник говорил о том, что сдал «академический максимум» в современном искусстве, а работы неоакадемистов одновременно продолжали петербургскую «классическую» традицию, были частью постмодернистского контекста, в котором всё это не может быть всерьёз, и формировали местные культы вроде Георгия Гурьянова. Неоакадемизм многолик, он предлагает обращение к «классике» в диапазоне от поэтичного Гурьянова до разухабистых Олега Маслова и Виктора Кузнецова (не говоря про образы Владислава Мамышева-Монро). Это одновременно карнавальное явление и глубоко искреннее, и так же глубоко петербургское.



После первой выставки неоакадемистов в 1991 году в Русском музее прошли ещё две экспозиции: «Тайный культ» в 1992 и «Ренессанс и резистанс» в 1994. С 1993 Новая Академия обитала на Пушкинской, 10 в формате учебно-исследовательского института, там учились художники из Москвы, Петрозаводска, Дрездена. В 1995 — 2020 годах работал созданный Новиковым музей Новой Академии, там прошли выставки профессоров и выпускников Академии Ольги Тобрелутс, Георгия Гурьянова, Беллы Матвеевой, Юлии Страусовой, Егора Острова, Владислава Мамышева-Монро и других. Во второй половине 90-х Новая Академия получила в пользование зал на третьем этаже Михайловского замка, где профессора Олег Маслов и Виктор Кузнецов к концу 1999 года написали «Портрет Гомера» — групповое изображение участников движения вокруг Тимура Новикова. Сам Новиков в 1997 году ослеп, но продолжал руководить Академией.



Белла Матвеева. Лисонька моя. 1990 Фото: пресс-служба ГРМ Егор Остров. Ахилл на острове Скирос. 1994. Х., м. Фото: пресс-служба ГРМ Константин Гончаров, Алексей Соколов. Костюм Золотого Осла. 1994. Искусственный мех, парча Фото: пресс-служба ГРМ Ольга Тобрелутс. Из серии Empire Reflections. 1994. Цветное фото, компьютерный монтаж. Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Проект «Клин Новикова» предлагает ретроспективный взгляд на неоакадемизм. Вы увидите порядка восьмидесяти произведений двадцати трёх художников Новой Академии в разных техниках — живопись, скульптура, видеоарт, компьютерная графика и мода.



Выставка «Клин Новикова» пройдёт в Михайловском замке с 20 июля по 25 сентября 2023.

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Анастасия Семенович

