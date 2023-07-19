Русский музей объяснил отмену открытия выставки «Новой Академии Изящных Искусств» Тимура Новикова: слова «порнография» не звучало

Георгий Гурьянов. Автопортрет. 1993г. Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Выставка «Клин Новикова», которая должна была проходить в Михайловском замке с 20 июля по 25 сентября, не состоится в эти даты. Об этом рассказал в соцсетях один из авторов, который должен был на ней выставляться, — Олег Маслов. В ответ на расспросы арт-критиков, что послужило причиной, — тот предположил, что в картинах углядели пропаганду порнографии. Иллюстрацией к посту служил снимок одной из работ на выставке, на котором присутствовала обнаженная натура. В телеграм-каналах заговорили о том, что выставку, якобы, не разрешила открывать сама директор музея Алла Манилова.



В Русском музее однако, на вопрос «Фонтанки» уточнили, что выставку Манилова не видела, и вообще директор находится в командировке. Но заметили, что выставка с ней согласована не была, а ко всему — нарушены и другие пункты регламента.

«Открытие выставки «Клин Новикова. Новая Академия Изящных искусств» отложено в связи с выявлением многочисленных нарушений регламента подготовки выставки, начиная с отсутствия приказа по музею об организации выставки, соблюдение которого является обязательным требованием в федеральном государственном музее, — прокомментировали информацию в Русском музее. — Один из ключевых вопросов — безусловное исполнение государственного задания, которое устанавливается каждому музею Министерством Культуры РФ. В частности, государственное задание устанавливает конкретные количественные требования о публичной демонстрации на выставках музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейного фонда Российской Федерации и находящихся в собрании конкретного музея. На этом фоне выявлено, что из 43 работ Тимура Новикова, находящихся в собрании Русского музея, на выставке предполагалось экспонирование всего двух работ, остальные произведения из частных коллекций. Такой подход приводит к неизбежному неисполнению государственного задания. Также выявлено нарушение требований сохранности экспонатов, в частности, отсутствие витрин для экспонирования костюмов»



В музее добавили, что «разрешение возникших вопросов и согласование всех этапов подготовки выставки» поручено заведующему отделом новейших течений Александру Боровскому. «Фонтанка» с ним связалась.



«Я буду помогать делать экспозицию, никаких политических вопросов здесь нет, это все хайп такой, — заверил он нашего корреспондента. — Сейчас будем приводить все в соответствие. Мы Тимура показывали уже сотни раз — и мы, и Эрмитаж, и Третьяковка, и Московский музей современного искусства. Так что материал сугубо исторический. Сейчас там вопросы чисто технические и вопросы экспозиции».



Александр Боровский предположил, что решение этих вопросов займет «день-два». На вопрос о том, не звучало ли обвинений авторов в этическом несоответствии их работ моральному облику музея, тот ответил, что «слова «порнография» никто нигде не произносил».

«Вы должны понимать, что художникам чем хуже, чем лучше, это хайп такой, — сказал он. — Какая порнография? Что, десять лет назад мы не разглядели? Там почти все вещи — показанные уже сто раз, какая порнография? И сделанные 20 лет назад. Это группа «Новая академия», это конец 90- годов — начало 2000-х. В общем, тут волна, на мой взгляд, совершенно искусственная».



Отдельно он высказался о работах Олега Маслова, объясняя, почему те не могли стать причиной разногласий: «Масловские вещи — имиджа «Сатирикона», то есть посвященные античной литературе, античным образам».

«Там (на выставке — прим.ред.) много недоработок, но я думаю, сейчас это вольется в свое русло, — подытожил завотделом новейших течений. — Если бы там что-то было острое — я, вы знаете, всегда на стороне всего наисовременнейшего. Но здесь — исторический материал, и искать какие-то аллюзии — довольно смешно».



Выставка «Клин Новикова», которая должна была представить ретроспективный взгляд на неоакадемизм, включала порядка 80 произведений 23 художников «Новой Академии Изящных Искусств» Тимура Новикова в разных техниках — живопись, скульптура, видеоарт, компьютерная графика и мода.



Тимур Новиков (1958–2002) — петербургский художник, основатель движения «Новые художники» (1982), первыми участниками которого были Георгий Гурьянов, Евгений Козлов, Олег Котельников, Иван Сотников, Кирилл Хазанович. В 1985 году создал Новую Академию Всеческих Искусств. К ней позднее присоединились Евгений Юфит, Сергей Бугаев, Вадим Овчинников, Инал Савченков, Андрей Крисанов, Олег Маслов и Виктор Цой.

