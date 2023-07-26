В Русском музее открыли переделанную выставку «Клин Новикова»

В Михайловском замке с 26 июля открыта для публики выставка «Клин Новикова». Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. Музей не стал организовывать традиционных пресс-показов и анонсировать церемонию открытия.



Тем временем в социальных сетях художники, которые должны были участвовать в выставке, продолжают сообщать об исключении своих картин. В частности, накануне о демонтаже сообщила Ольга Тобрелутс, написав в соцсетях, что экспозиция откроется «тихо» и без части работ.



Автор рассказала, что с экспозиции якобы сняли произведения Беллы Матвеевой, Маслова&Кузнецова, Егора Острова, Ольги Тобрелутс «и Константина Гончарова — частично, в костюме Осла попросили зашить подолом тряпочный член, чтобы не было видно зрителю».

