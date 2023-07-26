В Русском музее открыли переделанную выставку «Клин Новикова»

В Михайловском замке с 26 июля открыта для публики выставка «Клин Новикова». Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. Музей не стал организовывать традиционных пресс-показов и анонсировать церемонию открытия.
Тем временем в социальных сетях художники, которые должны были участвовать в выставке, продолжают сообщать об исключении своих картин. В частности, накануне о демонтаже сообщила Ольга Тобрелутс, написав в соцсетях, что экспозиция откроется «тихо» и без части работ.
Автор рассказала, что с экспозиции якобы сняли произведения Беллы Матвеевой, Маслова&Кузнецова, Егора Острова, Ольги Тобрелутс «и Константина Гончарова — частично, в костюме Осла попросили зашить подолом тряпочный член, чтобы не было видно зрителю».
Ранее о том, что администрация музея велела снять с выставки некоторые работы, сообщал Олег Маслов.
Напомним, выставка «Клин Новикова», посвященная художникам «Новой Академии Изящных искусств», основанной Тимуром Новиковым, должна была открыться 20 июля и идти до 25 сентября в Михайловском замке. Однако музей передумал ее открывать в срок: как прокомментировали в пресс-службе, это было сделано по причине «многочисленных нарушений регламента подготовки выставки». Также в музее заявили о необходимости выполнения госзадания — количественных требований к публичной демонстрации на выставках музейных предметов и музейных коллекций.
В беседе с «Фонтанкой» завотделом новейших течений Русского музея Александр Боровский, которому поручили переделывать выставку, тогда предположил, что исправление недочетов займет у него пару дней. Обвинения художников в цензуре он тогда отмел, назвав информационную волну «искусственной». И объяснил, что работы на выставке должны были экспонироваться не новые, а потому претензий в плане нравственности к ним быть не могло.