Куда пойти 12–14 января: путешествие к Цветаевой в Доме Радио, утренники для взрослых и драконы в Музее истории религии

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться





После первой рабочей недели года стоит хорошо отдохнуть. Музеи и творческие пространства Петербурга представляют для этого массу возможностей: для желающих продолжить празднования в программе встреча старого Нового года, ну а тем, кто мечтает о тишине, — большие философские проекты и медитации.



Актуальное Драконы поселились в Музее истории религии До 17 марта, 0+

Фото: предоставлено Музеем истории религии Поделиться Поделиться





Музей истории религии приветствует символ нового года и открывает выставку-посвящение драконам. Через предметы из Японии и Китая экспозиция расскажет, как связаны драконы и водопады, как рычат эти мифические существа и почему выглядят именно так. Особенно интересно проследить, как китайские мифы о драконах повлияли и на культуру Японии и отразились в ней. Путешествие «Под знаком дракона» начнётся уже со входной зоны музея: там кураторы расположили ритуальные сосуды и другие предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с покровителем 2024 года.



«Вечернее собрание Марины Цветаевой» покажет иные образы С 12 января, 16+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Дом Радио открывает программу 2024 года премьерными показами спецпроекта «Вечернее собрание Марины Цветаевой». Авторы первого посвящения Дома Радио женщине-поэту предлагают соприкоснуться с творчеством Марины Цветаевой в ракурсах, спорящих со штампами и клише, и воспринять ее так, словно её мысли звучат впервые. Режиссёр Елизавета Мороз сделала акцент на лирической героине Цветаевой и дала присутствующим возможность исследовать пересечение реального и бессознательного её миров, увидеть, как личность «двоится, троится, сливается и разобщается». Музыкальную основу для посвящения создали композиторы-резиденты Дома Радио, среди которых — сам Теодор Курентзис.



Снегурочки и Деды Морозы отправятся на велопробег 14 января, с 11:30, 16+

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В воскресенье улицы в центре города заполонят Деды Морозы, Снегурочки и их фантастические ассистенты. Петербуржцы в тематических костюмах проедут на велосипедах от здания Манежа до Василеостровского рынка, а после финиша обсудят, как обстоят дела с велодвижением в городе. Поучаствовать в акции могут все желающие: нужен только велосипед и, желательно, костюм. Подробности «Велопарада Дедов Морозов и Снегурочек» — в паблике организаторов ВКонтакте.



В музеях Война и лагеря — в «Истории одной судьбы» До 29 января, 0+

Фото: фрагмент афиши выставки Поделиться Поделиться





К 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в Доме журналиста на Невском заработала выставка «Метрострой. Война. Блокада. История одной судьбы». Судьба эта — ленинградца Павла Тюменева, конструктора первых советских эскалаторов для метрополитена. В момент начала войны он был в командировке в Берлине, прошёл концлагерь Дахау, попал в блокадный Ленинград и эвакуировался по Дороге Жизни.



В галерее «Борей» — «Чужестранцы повсюду»

До 3 февраля, 18+

В предстоящей 60-й Венецианской биеннале Россия в этом году не участвует, но петербургские художники решили это исправить по-своему: арт-сообщество PARAZIT открывает «собственный павильон» на базе галереи современного искусства «Борей». Выставка «Чужестранцы повсюду» стала переосмыслением основной темы биеннале, исследующей понятие «быть иностранцем» — «Иностранцы повсюду». Biennale Arte 2024 фокусируется на исследовании феномена «странного художника, аутсайдера, самоучки», который представлен в разных сексуальностях и гендерах, часто преследуется или объявлен вне закона. По аналогичному пути пошли и художники PARAZIT и через разностилевые работы воссоздали совпадающий с темой эстетический опыт.



Послушать музыку

Impulse Percussion восхитит экспериментаторским звуком 12 января, 19:00, 6+

В пятничной программе «Необыкновенные инструменты» в Филармонии ансамбль Impulse Percussion представляет публике необычные аранжировки популярных произведений Бизе, Штрауса, Баха, Вивальди, Римского-Корсакова и других композиторов. Музыканты используют мелодические ударные инструменты и шумовые эффекты: помимо знакомых ксилофона, вибрафона, маримбы, колокольчиков, публику ждут полька для наковальни, пьеса для печатной машинки и концерт для большого барабана, а также звуки косы, магнитофонной ленты, стиральной доски. Один из участников вечера-эксперимента — известный вибрафонист Алексей Чижик.

Джазмены встретят старый Новый год лучшим 12 января. 19:00, 6+

В Филармонии джазовой музыки старый Новый год встречают и провожают импровизациями и лучшими композициями из мирового собрания. Гостями XXIII Новогоднего фестиваля стали коллектив Mussorgsky Jazz Orchestra, ансамбль Давида Голощекина и Трио Ваагна Айрапетяна. В программе — праздничные классические хиты и знакомые мелодии.



Нейромонах Феофан зажжёт на гуляниях 13 января, 20:00, 16+

Нейромонах Феофан приглашает на праздничные гуляния в клуб «Космонавт». На сцене впервые прозвучит полностью акустическая программа: новинки и самые любимые песнопения будут исполнены оркестром из шести балалаек, аккордеона и ударных. Должно быть празднично и совсем по-домашнему.



Солист «Эпидемии» готовит праздник поклонникам 14 января, 19:00, 6+

Солист рок-группы «Эпидемия», славящейся сюжетными фэнтезийными балладами, Евгений Егоров даёт праздничный концерт в «Космонавте». Новогодние мелодии окажутся вплетены в рок-звучание, и поклонники услышат любимые треки.

Фольклор и инструментальное — «От звезды и до воды» 14 января, 19:00, 6+

Одно из знаковых событий VI Международного фестиваля «Приношение Елене Образцовой», который проходит в Петербурге — гала-концерт «От звезды и до воды» в Малом зале Филармонии. Событие проходит в период Святок, весёлых праздничных дней с Рождества и до Крещенья, и с этим связан выбор программы. Гости услышат народные песни, колядки, инструментальные обработки фольклорных мелодий, вокальную и инструментальную музыку Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки, Мусоргского, Гречанинова, Свиридова, других русских композиторов-классиков и современных петербургских авторов. На сцену выйдут солист музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Леонтий Сальенский, оркестр русских народных инструментов им. Н.П.Фомина и лауреаты Всероссийского конкурса на приз Культурного центра Елены Образцовой.



Узнать новое

В Александринке проведут по вехам электрозвучания

12 января, 19:30, 16+

Об истории электронной музыки продолжают говорить на Новой сцене Александринского театра. На лекции «Алгоритмы и музыка машин» слушатели познакомятся с основными вехами становления «музыки, сделанной машинами»: вплоть до нынешнего момента, когда музыкальные дипфейки соревнуются в популярности с треками живых музыкантов. Героями истории станут композитор и создатель стохастической музыки Янис Ксенакис, теоретик и сочинитель Джеймс Тенни, мастер звуковых инсталляций Элвин Люсье и другие выдающиеся музыканты, чьи труды сформировали современную звуковую реальность. Ведущий вечера — музыкальный обозреватель, автор телеграм-канала о странной музыке What's That Noise? Леонид Кравченко.

Писатель-отшельник поделится опытом «В лесах Сибири»

13 января, 18:30, 16+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Лектории «Севкабель Порта» в этот уик-энд издательство Ивана Лимбаха проведет презентацию книги «В лесах Сибири», познакомит с автором Сильвеном Тессоном и переводчицей Оксаной Гилюк. Французский писатель со своей стороны расскажет собравшимся, зачем на время стал отшельником и поселился на берегу Байкала, как опубликовал книгу-дневник в жанре nature writing. Отдельно Тессон остановится на вопросе «Способен ли человек вынести самого себя» и поделится опытом одиночества. В 20:00, после окончания встречи, зрители могут остаться на показ фильма Сэфи Неббу «В лесах Сибири». Вход платный по регистрации.



Аркус и другие покажут путь «От декаданса к авангарду»

14 января, 19:00, 18+

«Полторы комнаты» дают старт сезону лекций выходного дня со встречи «Начало нового столетия. От декаданса к авангарду». Так называется книга издательства «Сеанс» в память об Аркадии Ипполитове — писателе, искусствоведе, хранителе кабинета итальянской гравюры Эрмитажа. На встрече в контекст погрузят друзья и соратники исследователя: издатель и режиссёр Любовь Аркус, архитектор Антон Горланов, фотограф Дмитрий Сироткин и художница Ольга Тобрелутс.

Театральное «Маленькие трагедии» пройдут по-новому 12 января, 19:00, 16+

В пятницу театр «Суббота» представляет спектакль «Маленькие трагедии» в постановке главного режиссера театра Андрея Сидельникова. Основой стали четыре трагедии Александра Пушкина: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Ближе к концу спектакля центральным образом становится человеческая жизнь на фоне мировой катастрофы, болезни и смерти, приближающихся медленно и неотвратимо. Герои Пушкина в «Маленьких трагедиях» будут противостоять этому хаосу и на сцене примут образы бродячих артистов, которые делают всё возможное, чтобы достойно сыграть в саму жизнь.



«Хармс-ёлка» познакомит с автором-вдохновителем 12 — 14 января, 5+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Государственный музей театрального и музыкального искусства совместно с «Маршрутом «Старухи»» проводят «Хармс-ёлку» . С её помощью отметят старый Новый год и погрузятся в фантастичный мир авторства Даниила Хармса и ОБЕРИУтов. В главной роли в театральном перформансе — произведения, знакомые многим с детства и герои оттуда. Гвоздь программы — большое представление, во время которого станет ясно, почему Хармс не любил бутерброды с икрой, какую оперу непрестанно слушал, о чем задумывается простая снежная слякоть и для чего вообще все это цирковое представление.



Вечерний утренник — для тех, кто вырос 13 января, 20:00, 6+

«Вечерний утренник для взрослых» организовал «Невидимый театр» в «Сообществе» Новой Голландии. Артисты, среди которых — актрисы Таисия Вилкова и Саша Бортич, член труппы БДТ Геннадий Блинов и их друзья — прыгнут в детство и помогут себе и зрителям вспомнить, какими они были тогда. Покажут — о чём мечтали, какие песни любили, над чем хохотали. «Утренник» получится не простой, а благотворительный, средства пойдут в пользу фонда «Помощь».

«Мастерская» разберёт личность Зощенко 13 января, 19:00, 18+

«Мастерская» начинает новый сезон со спектакля «Я — Зощенко», жанр которого в театре определили фразой «Комедия (но это не точно)». Главный герой постановки — не пролетарий-рабочий, типичный герой зощенковских рассказов, но он сам: «человек пишущий, мучающийся, страдающий». Режиссёр Максим Студеновский поставил фигуру Зощенко в один ряд с героями Серебряного века, сделал акцент на внутреннем декадентстве и постарался «опрокинуть стереотипный взгляд» на творчество знаменитого писателя.



БТК уложит песни Ада в один вечер 13 — 14 января, 15:00, 18+

Фото: пресс-служба БТК Поделиться Поделиться





В 2023 году Большой театр кукол провёл театральный эксперимент-марафон в виде шестидневных показов материала по «Божественной комедии» Данте в обработке разных режиссёров. Теперь, в начале нового года, в театре представляют немного иную версию, и важно, что посмотреть её выйдет за один вечер. В основу постановки «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 1. Ад» легли эскизы, которые молодые режиссеры показывали на фестивале, дополнив их новыми авторскими версиями песен Ада. Кураторами новой философской постановки стали Руслан Кудашов и Яна Тумина.



На экранах Лиам Нисон примет образ наёмника-мстителя С 11 января, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На российских киноэкранах стартует картина «Последний наемник». Главный герой в исполнении Лиама Нисона — легендарный киллер, который мечтает отойти от дел, но перед этим берётся разобраться с бандой, терроризирующей его друзей. Среди прочих в фильме сыграли: Керри Кондон («Банши Инишерина»), Киран Хайндс («Террор», «Рим»), Джек Глисон («Игра престолов»), Сара Грин («Однажды в Ирландии») и Колм Мини («Банды Лондона»).

«Стальная хватка» проведёт по биографии спортивного «клана»

С 11 января, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит спортивная драма «Стальная хватка» — фильм режиссера и сценариста Шона Дуркина. На сюжет о схватках и преодолении его вдохновила биография профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

