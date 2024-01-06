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    В кино покажут спортивную драму о семье рестлеров с Заком Эфроном в главной роли

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    11 января в прокат выходит «Стальная хватка» — фильм режиссера и сценариста Шона Дуркина. Среди его известных работ — психологические драмы «Гнездо» и «Марта, Марси Мэй, Марлен».

    Фото: кадр из фильма
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    Сюжет снят по реальным событиям из жизни рестлера Кевина, которого все знают под прозвищем Золотой Воин. Он — представитель семейства фон Эрих, все члены которого традиционно выходили на ринг. Его брат Керри — также борец в супертяжелом весе. Оба они ориентируются на своего отца, Фрица фон Эриха, который в свое время трижды становился чемпионом мира. История семьи фон Эрихов трагична: еще пятеро сыновей Фрица погибли, не достигнув 33-летнего возраста. Трое из них совершили самоубийство. Это считалось «родовым проклятием семейства фон Эрихов», — и выжившим братьям пришлось бороться еще и с этой напастью, уже вне ринга.

    Кевина сыграл актер Зак Эфрон («Спасатели Малибу», «Классный мюзикл»), а его брата — Аллен Уайт («Бесстыжие»). Для ролей им пришлось набрать солидный объем мышечной массы. Роль отца семейства Фрица исполнил Холт Маккэлани («Охотник за разумом»). Кроме того, в фильме задействованы Лили Джеймс («Пэм и Томми»), Мора Тирни («Любовники») и Харрис Дикинсон («King’s Man: Начало»).

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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