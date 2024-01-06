    Сейчас

    -17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -21

    1 м/с, с-в

    763мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    В прокате — криминальный триллер «Последний наемник» с Лиамом Нисоном

    567
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    11 января на российских киноэкранах стартует картина «Последний наемник». В центре сюжета — Финбар Мерфи (его играет Нисон), легендарный киллер, который в какой-то момент решает, что пора отойти от дел: годы и силы уже не те. Но в небольшой ирландский городок, где он надеялся начать новую тихую жизнь, внезапно заезжает банда преступников, имеющая целью разобраться с Мерфи. Чтоб выманить его из укрытия, чужаки принимаются терроризировать население. Финбару приходится взять в руки оружие — но на этот раз он не просто сам за себя, а еще и вынужден защищать тех, кого успел полюбить. И вся эта жестокость — на фоне прекрасных ирландских пейзажей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Фильм снял режиссер Роберт Лоренц. Три года назад ему уже доводилось работать с Лиамом Нисоном над другим криминальным триллером — «Заступник». В числе других его заслуг — драма с Клинтом Иствудом и Джастином Тимберлейком «Крученый мяч».

    Среди прочих актеров в фильме сыграли: Керри Кондон («Банши Инишерина»), Киран Хайндс («Террор», «Рим»), Джек Глисон («Игра престолов»), Сара Грин («Однажды в Ирландии») и Колм Мини («Банды Лондона»).

    Мировая премьера фильма прошла на минувшем Венецианском кинофестивале, в секции «Горизонты».

    18+

    Матвей Пирогов

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close