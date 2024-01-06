В прокате — криминальный триллер «Последний наемник» с Лиамом Нисоном

11 января на российских киноэкранах стартует картина «Последний наемник». В центре сюжета — Финбар Мерфи (его играет Нисон), легендарный киллер, который в какой-то момент решает, что пора отойти от дел: годы и силы уже не те. Но в небольшой ирландский городок, где он надеялся начать новую тихую жизнь, внезапно заезжает банда преступников, имеющая целью разобраться с Мерфи. Чтоб выманить его из укрытия, чужаки принимаются терроризировать население. Финбару приходится взять в руки оружие — но на этот раз он не просто сам за себя, а еще и вынужден защищать тех, кого успел полюбить. И вся эта жестокость — на фоне прекрасных ирландских пейзажей.

