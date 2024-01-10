В театре «Суббота» представят «Маленькие трагедии»

12 января в театре «Суббота» состоится премьера «Маленьких трагедий» в постановке главного режиссера театра Андрея Сидельникова.
В спектакль, существующий по законам театра в театре, войдут все четыре трагедии А.С. Пушкина: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Последняя часть стала ключом к общему решению: центральным образом спектакля становится человеческая жизнь на фоне мировой катастрофы, болезни/смерти, приближающейся медленно и неотвратимо. Так Андрей Сидельников говорит о своей концепции: «Мне кажется, что все пушкинские маленькие трагедии происходят во время чумы. Когда мозг задымлен страхом смерти. Герои этих произведений мне видятся бродячей труппой актеров. Они все поют, играют, танцуют. Артисты пытаются сыграть персонажей на фоне огромной чумы — пандемии. И постепенно сами заражаются, уходят, умирают. Но вопрос: какими?»
Предлагаемые режиссером обстоятельства напоминают схему «Декамерона» — по воле случая запертые в одном пространстве, спасающиеся от чумы люди скрашивают стремительно убегающее время жизни за придуманными историями. Разыгрывая классических персонажей Пушкина (скупого Барона, гениального и легкомысленного Моцарта, авантюриста Дон Гуана), бродячие артисты находят в них много неожиданного, отчего спектакль, далекий от романтического пафоса и канонов школьной программы, наполняется юмором и песнями и вытекает в философское русло. Размышления о смерти оказываются связаны с размышлениями о природе зла. А смерть как черный человек обязательно придет за каждым.
16+
Арина Хек