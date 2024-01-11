В Музее истории религии посвятят выставку Дракону — символу наступившего года

С 11 января вы сможете увидеть во входной зоне музея китайские благопожелательные лубки, ритуальные сосуды и другие предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с символом 2024 года по восточному календарю. Согласно ему новый год наступит
В китайской культуре традиционно считается, что дракон благотворно влияет на жизнь — приносит дожди, дарует урожай и богатство, защищает от нечисти, а ещё драконы почитались как прародители китайских императоров. Драконы в Китае бывают разные: в музее поясняют, что, согласно древним представлениям, летающий дракон Тяньлун охраняет чертог божественных небожителей, дракон Дилун обитает в морской пучине, Шэньлун управляет погодой, Хуаньлун символизирует божественную власть китайского императора, а Лун ван — царь драконов.
На выставке вы сможете узнать, как связаны драконы и водопады, зачем в день рождения Будды буддисты совершают омовение статуй Просветленного с помощью сладкого чая ама-тя, почему драконы не рычат во весь голос и даже сколько у них пальцев. Связанные с драконами китайские мифы повлияли и на культуру Японии — на выставке вы увидите также японские изделия с «драконьим» мотивом.
Выставка «Под знаком Дракона» пройдёт во входной зоне Музея истории религии с 11 января по 17 марта 2024 года. 0+