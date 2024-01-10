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    В Доме журналиста расскажут историю конструктора первых советских эскалаторов

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    В основу проекта «Метрострой. Война. Блокада. История одной судьбы» легли дневники Павла Тюменева: 22 июня 1941 года он был в командировке в Берлине, прошёл концлагерь Дахау, затем в результате обмена пленными оказался в Ленинграде, откуда эвакуировался по Дороге Жизни.

    Фото: фрагмент афиши выставки
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    Выставка приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады и расскажет о жизни ленинградца Павла Тюменева. Он оставил подробные записи о том, как поехал в командировку в Германию, где и застал начало войны, затем прошёл через концлагерь Дахау, а после обмена в СССР Тюменев оказался в блокадном Ленинграде. Специалист эвакуировался и после принимал участие в строительстве ленинградского метрополитена — Павел Тюменев стал конструктором первых советских эскалаторов.

    Потомки Павла Тюменева бережно сохранили его дневники, систематизировали информацию, и в январе 2024 вы сможете увидеть в Доме журналиста уникальные документы, подлинные предметы и фотографии той эпохи. Выставка пройдёт при поддержке регионального отделения СЖР, Дома журналиста и Центрального госархива научно-технической документации СПб.

    Выставка «Метрострой. Война. Блокада. История одной судьбы» пройдёт в Мраморном зале Дома журналиста на Невском, 70, с 11 по 29 января 2024.

    Вход свободный, 12+

    Фото: фрагмент афиши выставки

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