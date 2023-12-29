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    Стихи — Цветаева, музыка — Курентзис. Резиденты Дома Радио избавят классика от штампов

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    Фото: предоставлено организаторами
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    В Доме Радио покажут моноспектакль по мотивам творчества Марины Цветаевой. Музыку для него написали композиторы-резиденты Дома Радио. В их числе — Андреас Мустукис, Алексей Сюмак и художественный руководитель учреждения, дирижер Теодор Курентзис.

    «Вечернее собрание Марины Цветаевой» — это постановка, объединяющая современную академическую музыку с хореографией и драмой. По словам автора постановки Елизаветы Мороз, Цветаева — абсолютный гений, чьи произведения не укладываются в общепринятые формы. Авторы спецпроекта поставили себе целью избавить творчество поэтессы от клише, чтобы ее стихи зазвучали словно бы впервые.

    Оммаж поэтессе станет четвертым по счету спецпроектом, посвященным великим поэтам и композиторам. Ранее команда Дома Радио выпустила спектакли, посвященные Паулю Целану, Шарлю Бодлеру и Курту Вайлю.

    Сочинения резидентов прозвучат в исполнении хора и солистов оркестра musicAeterna под управлением Евгения Воробьева. Стихотворения Марины Цветаевой, а также отрывки из её писем и дневников представит актриса театра и кино Янина Лакоба.

    Увидеть постановку можно будет 12, 13 и 14 января. Начало мероприятий в 20:00.

    18+

    Андрей Оу

    Фото: предоставлено организаторами

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    Теодор КурентзисМарина ЦветаеваДом радио
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