В Театральном музее пройдет «Хармс-ёлка»

Второй год подряд, 12,13 и 14 января Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства совместно с «Маршрутом «Старухи»» проведут на Старый Новый год «Хармс-ёлку».

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Это новогодняя ёлка, но с особой хармсовской подачей: абсурдно, иногда нелепо, по-дурацки и сикось-накось, но всегда смешно и лирично. Главную роль играет Даниил Хармс и его произведения, которые знакомы всем с детства, а также поэзия ОБЕРИУтов и детских писателей 1920-х годов. Как известно, дети лучше всего читают произведения Хармса, они понимают и близки осязаемому хаосу этого странного мира. Однако даже взрослым полезно погрузиться в хармсовскую поэзию хотя бы раз в год, чтобы разбудить в себе внутреннего ребенка.



Гостей встретят персонажи в снежных костюмах, которые станут проводниками в мир творчества Хармса. После небольшой экскурсии по музейной экспозиции, где можно окунуться в атмосферу хармсовщины, состоится новогоднее представление. Будет показан спектакль, в котором наконец-то станет ясно, почему Хармс не любил бутерброды с икрой, какую оперу непрестанно слушал (и, если возможно, пел), о чем задумывается простая снежная слякоть и для чего вообще все это цирковое представление. Обязательно будут и кое-какие фокусы, которые Хармс мастерски и с удовольствием демонстрировал. После этого гостей ожидает обязательная часть — небольшое, но очень запоминающееся угощение по-хармсовски и странные нетривиальные подарки.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Автор проекта — Константин Учитель, магистральный режиссер — Дмитрий Мульков, режиссеры — Варвара Сополева, Кирилл Люкевич, Арина Полякова, Марс Смердов, Арина Гулимова, Серафима Крамер, Полина Алехина.



5+

Арина Хек

