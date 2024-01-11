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    «Невидимый театр» приглашает на вечерний утренник для взрослых в старый Новый год

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    13 января, в сСтарый Новый год, «Невидимый театр» устроит на Новой Голландии, в пространстве «Сообщество», концерт «Вечерний утренник для взрослых». Артисты «Невидимого театра» соберутся, чтобы исполнить те песни, которые искренне любили, когда были маленькими. Это попытка вспомнить, как мы наслаждались простыми радостями, и осознать, что великие мечты стоят того, чтобы верить в них. Чтобы изменить мир, мы всегда должны начинать с самого себя. И отправной точкой для внутренних метаморфоз может стать благотворительный концерт.

    Фото: ateatra.net
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    Часть средств от продажи билетов будет направлена в благотворительный фонд «Помощь». Фонд помогает в трудных ситуациях детям и взрослым, малообеспеченным, инвалидам, а также тем, кто в силу своих особенностей, не способен самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

    Таисия Вилкова, режиссёр концерта и амбассадор БФ «Помощь»: «Нам всем, артистам и зрителям, предлагается совершить маленькое путешествие в детство, прыгнуть обратно и посмотреть, какими мы были там: что чувствовали, как думали, как смотрели на мир. Я бы рассматривала это как возможность снова нащупать внутри себя ощущение открытости миру, добросердечности, нежности и чистоты, которые в детстве для нас были естественными».

    Помимо артистов театра в концерте также примут участие музыканты и специально приглашенные гости: Саша Бортич, Таисия Вилкова, Слава Коробицин (Sound of Soma), Ульяна Лучкина (Shuba Leontieva), Аня Петросян («Сестра Петра»), Слава Дусенко (солист театра «Мюзик-Холл»).

    6+

    Арина Хек

    Фото: ateatra.net

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