БТК приглашает в путешествие по Аду Данте

13 и 14 января на основной цене Большого театра кукол состоится премьера шестичасового спектакля «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 1. Ад.».
Спектакль сформировался по результатам лаборатории-фестиваля «Фундамент», прошедшего с 26 сентября по 1 октября 2023 года в рамках первого фестиваля проекта «Центр развития режиссуры», главная цель которого заключалась в создании базы для дальнейшего развития молодых режиссеров. Под руководством Руслана Кудашова и Яны Туминой актеры, режиссеры, драматурги и продюсеры преодолели весь процесс создания спектакля. Было создано восемнадцать эскизов, каждый из которых основан на одной главе из «Ада». Результатом этой коллективной работы и стало монументальное полотно.
В премьеру вошли доработанные эскизы Алены Волковой, Анатолия Гущина, Алексея Егорова, Лидии Клириковой, Дарьи Левингер, Олега Пинжова, Владислава Тутака и Марины Хомутовой. Все вместе они превращаются в настоящий калейдоскоп — неожиданные углы зрения и свободные режиссерские трактовки делают Ад многоликим. Проект БТК не стремится к цельности, режиссерские языки оказываются очень разными, пестрая общая картинка действительно напоминает коллаж, вариации на тему.
Спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 1. Ад.» — это тщательное и глубокое изучение Ада, которое вдохновлено бессмертной поэмой Данте Алигьери. Единственная возможность выбраться из Ада — пройти этот мучительный путь целиком. Изматывающе длительное паломничество в преисподнюю необходимо, чтобы в конце прийти к освобождению и очищению.
18+
Арина Хек