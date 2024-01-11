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    БТК приглашает в путешествие по Аду Данте

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    13 и 14 января на основной цене Большого театра кукол состоится премьера шестичасового спектакля «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 1. Ад.».

    Фото: пресс-служба БТК
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    Спектакль сформировался по результатам лаборатории-фестиваля «Фундамент», прошедшего с 26 сентября по 1 октября 2023 года в рамках первого фестиваля проекта «Центр развития режиссуры», главная цель которого заключалась в создании базы для дальнейшего развития молодых режиссеров. Под руководством Руслана Кудашова и Яны Туминой актеры, режиссеры, драматурги и продюсеры преодолели весь процесс создания спектакля. Было создано восемнадцать эскизов, каждый из которых основан на одной главе из «Ада». Результатом этой коллективной работы и стало монументальное полотно.

    В премьеру вошли доработанные эскизы Алены Волковой, Анатолия Гущина, Алексея Егорова, Лидии Клириковой, Дарьи Левингер, Олега Пинжова, Владислава Тутака и Марины Хомутовой. Все вместе они превращаются в настоящий калейдоскоп — неожиданные углы зрения и свободные режиссерские трактовки делают Ад многоликим. Проект БТК не стремится к цельности, режиссерские языки оказываются очень разными, пестрая общая картинка действительно напоминает коллаж, вариации на тему.

    Фото: пресс-служба БТК
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    Спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 1. Ад.» — это тщательное и глубокое изучение Ада, которое вдохновлено бессмертной поэмой Данте Алигьери. Единственная возможность выбраться из Ада — пройти этот мучительный путь целиком. Изматывающе длительное паломничество в преисподнюю необходимо, чтобы в конце прийти к освобождению и очищению.

    18+

    Арина Хек

    Фото: пресс-служба БТК
    Фото: пресс-служба БТК

    ДантеБольшой театр кукол
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