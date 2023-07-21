    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.85eur101.83

    В прокате «Лучшие дни» — экранизация мюзикла легендарной поп-группы 90-х

    156
    обсудить
    Фото: paradisegroup.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    27 июля на экранах покажут музыкальный фильм «Лучшие дни», основанный на мюзикле The Band с песнями группы Take That.

    Слава британцев Take That расцвела в 1990–1996 годах. В течение этого времени группа то и дело оказывалась в верхних строчках мировых и британских хит-парадов, собирала стадионы и продавалась многомиллионными тиражами. Take That считаются ни много ни мало самой успешной британской группой после The Beatles. А Робби Уильямс и сам по себе стал музыкальной звездой первого значения.

    По мысли самих музыкантов, этот мюзикл посвящён всем фанатам, которые поддерживают их столько лет, — и сама группа отвечает им взаимностью. Съемки стартовали 4 апреля 2022 года в графстве Ланкашир, Великобритания. Причём на съемочной площадке регулярно появлялись музыканты группы Take That.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru

    По теме

    МюзиклЭкранизация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close