В прокате «Лучшие дни» — экранизация мюзикла легендарной поп-группы 90-х

27 июля на экранах покажут музыкальный фильм «Лучшие дни», основанный на мюзикле The Band с песнями группы Take That.



Слава британцев Take That расцвела в 1990–1996 годах. В течение этого времени группа то и дело оказывалась в верхних строчках мировых и британских хит-парадов, собирала стадионы и продавалась многомиллионными тиражами. Take That считаются ни много ни мало самой успешной британской группой после The Beatles. А Робби Уильямс и сам по себе стал музыкальной звездой первого значения.