Петербуржцев приглашают на «День израильской кухни». Вход свободный

30 июля на Московском рынке пройдет фестиваль «День израильской кухни». За гастрономическую составляющую отвечают ведущие петербургские рестораны, а в специальной программе примут участие звездные шефы — Антонио Фреза и Илья Лазерсон. Праздник пройдет с 13:00 до 22:00, вход свободный, 0+.



Классический хумус от Saviv Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Среди участников фестиваля — израильское бистро Saviv, которое обещает кормить шавермой с фалафелем, солеными лимонами, малаби (это молочный пудинг с фруктовым сиропом) и другими вкусностями. Хумусия Easy Hummus познакомит с типичным израильским стрит-фудом и, конечно же, здесь можно будет попробовать множество разновидностей хумуса — от нутового с баклажанами свитчили до свекольного с оливками. Кошерный ресторан «Лехаим» предложит отведать хиты ашкеназской кухни — например, субботнее мясное блюдо чолнт с картофелем и фасолью и так называемые «уши Амана» или оменташн, печенье с маком в форме треугольника, выпекаемое накануне Пурима.



Оменташн от Лехаим Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этом году фестиваль расширил состав участников, и кроме специализированных ресторанов свои интерпретации израильской кухни представят и рестораны, работающие в других направлениях: например, можно будет попробовать грузинскую еду, приправленную ближневосточными специями, а также кухню всего средиземноморского побережья. — такой микс культур вполне соответствует солнечному Тель-Авиву и величественному Иерусалиму.



На фестивале можно будет не только вкусно покушать, но и самому научиться готовить некоторые блюда. В программе есть гастрономические мастер-классы и для детей, и для взрослых. Например, гурманы смогут исследовать все тонкости приготовления хацилим (закуски из баклажанов и тхины) вместе с Ильей Лазерсоном.



Хумус с баклажанами свит чили от Easy Hummus Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Завершится вечер концертом Никиты Аве, который исполнит кавер-хиты от Maroon 5 до Леонида Агутина, начало в 19.00. А в 20.00 начнется Dj-сет израильской музыки.

