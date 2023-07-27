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    В Ботаническом саду пройдут выставка флоксов и фестиваль растений Нового Света

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    В переводе с греческого «флокс» означает «пламя» — так назвал цветок шведский естествоиспытатель Карл Линней. Традиционная выставка «Мир флоксов» пройдёт в «Зелёном домике» в Ботаническом саду 27–30 июля. Вы увидите цветы из коллекций питомников, специализирующихся на флоксах, и частных собраний Москвы и Петербурга, в том числе новинки селекции. В выходные 29–30 июля также пройдёт фестиваль, посвящённый растениям Нового Света.

    Фото: vk.com/botsad_spb
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    Ботсад отмечает неприхотливость флоксов — этот цветок «не подведёт в любую погоду». И судя по погоде, на выставке будут в основном среднеранние и средние сорта флокса мечтательного: гостей приглашают любоваться богатством оттенков и наслаждаться ароматами северного лета. В дни проведения выставки специализированные питомники флоксов «Северная флора» и «Александровский сад» предложат посадочный материал.

    На выходных 29–30 июля выставка будет частью традиционного фестиваля Ботсада «Иммигранты Нового Света». Маршрутный лист с американскими деревьями и кустарниками, отмеченными на карте, уже опубликован в соцсетях Ботсада. Также в рамках фестиваля обещают детские мастер-классы, интерактивный квест и прогулку по Тропическому оранжерейному маршруту с посещением Водной оранжереи, где находятся кувшинки рода Виктория, обитающие в водах Амазонки. Подробности — на сайте Ботсада.

    Выставка «Мир флоксов» пройдёт 27–30 июля 2023. 27–28 числа попасть на неё можно по любым билетам в Сад, 29–30 июля вход по общему фестивальному билету. В выходные билеты на фестиваль будут продаваться с 10 до 16.30, а с 17 до 19 будут доступны только парковые билеты. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: vk.com/botsad_spb

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    ФлоксыБотанический сад
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