В прокате — документальный фильм о великом и скандальном фотографе Хельмуте Ньютоне

27 июля в кино — премьера фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный».
Родившийся в 1920 году Хельмут Ньютон стал одним из самых прославленных фотографов, особенно благодаря своим провокационным фотопортретам женщин. Он работал по всему миру, от Австралии и Сингапура до Парижа и Лос-Анджелеса, но больше всего любил немецкий Веймар. Лента Геро фон Бёма исследует жизнь мэтра от детства в Берлине до трагической гибели в автокатастрофе в Лос-Анджелесе в 2004 году.
Но кино это — не только биографическое; в картине рассматривается вопрос этический. Насколько Ньютон уважал своих героинь — или же относился к ним как к сексуальным объектам? Для картины дали интервью такие звёздные модели Ньютона, как Грейс Джонс, Шарлотта Рэмплинг, Изабелла Росселлини, Анна Винтур, Клаудиа Шиффер и жена художника Джун (она же фотограф Элис Спрингс).
Также сюда вошли материалы из личных архивов Ньютона, в том числе его дискуссии с американской писательницей Сьюзен Зонтаг — и, само собой, показаны множество легендарных снимков.
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Матвей Пирогов