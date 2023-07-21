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    В прокате — документальный фильм о великом и скандальном фотографе Хельмуте Ньютоне

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    27 июля в кино — премьера фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный».

    Фото: кадр из фильма
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    Родившийся в 1920 году Хельмут Ньютон стал одним из самых прославленных фотографов, особенно благодаря своим провокационным фотопортретам женщин. Он работал по всему миру, от Австралии и Сингапура до Парижа и Лос-Анджелеса, но больше всего любил немецкий Веймар. Лента Геро фон Бёма исследует жизнь мэтра от детства в Берлине до трагической гибели в автокатастрофе в Лос-Анджелесе в 2004 году.

    Но кино это — не только биографическое; в картине рассматривается вопрос этический. Насколько Ньютон уважал своих героинь — или же относился к ним как к сексуальным объектам? Для картины дали интервью такие звёздные модели Ньютона, как Грейс Джонс, Шарлотта Рэмплинг, Изабелла Росселлини, Анна Винтур, Клаудиа Шиффер и жена художника Джун (она же фотограф Элис Спрингс).

    Фото: кадр из фильма
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    Также сюда вошли материалы из личных архивов Ньютона, в том числе его дискуссии с американской писательницей Сьюзен Зонтаг — и, само собой, показаны множество легендарных снимков.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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