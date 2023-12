Куда пойти 29 декабря — 8 января: Новый год на Дворцовой, джаз на любой вкус и снежки в Фонтанном доме

Праздничные мотивы — от Jazz Philharmonic Orchestra

31 декабря, 15:00, 6+



Полномасштабно джазовую эстетику раскроют и на концерте «Классический новогодний джаз». В канун праздника биг-бэнд, объединяющий лучших молодых джазовых музыкантов Петербурга, Jazz Philharmonic Orchestra исполнит главные новогодние композиции: It’s the Most Wonderful Time, Let It Snow, Christmas Time и другие, чуть менее известные русскоязычной публике.