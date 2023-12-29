Куда пойти 29 декабря — 8 января: Новый год на Дворцовой, джаз на любой вкус и снежки в Фонтанном доме

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург врывается в наступающий год в вихре детских ёлок, на волнах джаза и на гребне новых технологий. Собрали три десятка идей, как не заскучать в новогоднюю ночь и как развлекаться в городе в первые праздничные дни января.



В новогоднюю ночь Дворцовая встречает 2024 год 31 декабря — 1 января, 0+

В главную праздничную ночь на Дворцовой площади впервые с допандемийных времён пройдёт новогодний концерт. Программа начнется в 22:00 с мультимедийного шоу «Петербург. Было — стало — будет» на фасаде Главного штаба. В 23:00 на сцену выйдут хедлайнеры: группы «НА-НА» и «Дискомафия», которые исполнят новогодние хиты и популярные песни. С боем курантов фасад Главного штаба вновь станет большим мультимедийным экраном, на котором, среди прочего, будет показано новогоднее обращение президента. К празднованию сцены и тематические фотозоны также вырастут у Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице. Гулянья в центре города продлятся до 4 утра, салюта в этом году не будет.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нестандартная ёлка — в самом центре До 21 января, 0+

Тем, кто во время прогулки по городу окажется недалеко от Манежа, стоит взглянуть на ёлку у Западного фасада выставочного зала. В этом году её украсили игрушками студии «Новые городские художники». Авторами декора стали художники Марина Монка, Виталий Чистяков, Юра Снегирь, Люся Морошкина и ZOIKA, кураторы Евгения Штиль и Стас Багс. Каждая фигурка символизирует домашний уют.



Новый год отметят джазом 31 декабря, 22:00, 18+

Альтернативный Дед Мороз, театральная дискотека и сюрпризы — всё это обещают организаторы новогодней вечеринки-концерта в пространстве «Фонтанка — 69». В 2024 год гости зайдут в компании русско-американского ансамбля Brazzaville и петербуржцев Dizzy Dutch Duck. Лидер Brazzaville Дэвид Браун так любит Россию, что сделал собственные версии песен «Звезда по имени Солнце», «Зеленоглазое такси» и «Нас не догонят». Коллектив Dizzy Dutch Duck, созданный тромбонистом «Аквариума» Антоном Боярских и его единомышленниками, славится умением не бояться экспериментов со звучанием.



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Клуб Игоря Бутмана отметит в компании лучших 31 декабря, 21:00, 18+

Курс на отличную музыку к ночи 31 берут и в Клубе Игоря Бутмана. В «Самую джазовую новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге» тут встретятся с публикой Дмитрий Носков и Игорь Скляр. Будут петь и говорить о музыке и любимых музыкантах, делиться фактами и вспоминать лучшее, словно друзья, собравшиеся на камерной вечеринке. Гостей, как принято в приличных домах, в праздник вкусно накормят: ужин включён в стоимость входного билета.



Актуальное Курентзис обращается к Пятой симфонии 29 декабря, 20:00, 12+

В последнюю пятницу 2023 года в Большом зале Филармонии им. Шостаковича прозвучит Пятая симфония Сергея Прокофьева. Монументальное музыкальное полотно представят артисты оркестра MusicАeterna под управлением самого Теодора Курентзиса. Вечер откроет прокофьевский Концерт для скрипки с оркестром № 1 в исполнении концертмейстера MusicAeterna Ольги Волковой.



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Фонтанный дом вернёт взрослых в детство До 28 января, 16+ К выходным в Фонтанном доме заработает рождественская выставка-игра «Люди все бывают дети». Кураторы создали маршрут, на котором посетители вне зависимости от возраста наверняка почувствуют себя словно маленькие: сожгут всё плохое в «Камине для неприятностей», наполнят «мешочек для хорошего настроения» сладостями и счастливыми моментами, скатятся с горки и поиграют в снежки, не выходя на улицу. В праздничном путешествии гостей будут сопровождать писатели: Надежда Тэффи, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Александр Блок, Даниил Хармс, Михаил Зощенко, а завершится путь спектаклем «Дневники фокса Микки» по произведению Саши Чёрного.

Гатчина закружит в «Новогодней кутерьме» 1–8 января, 0+

С первого дня наступившего года Гатчину захватит «Новогодняя кутерьма». В дни праздничных гуляний на плацу закипит жизнь ярмарочного городка: тут можно будет и поводить хороводы, и потанцевать, и докупить подарки. Гатчинский дворец завертится в череде ёлок и балов, а театральное фойе станет лекторием. В программе — костюмированные шоу и лекции о моде, представление про стиль в одежде пушкинского времени и события творческих мастерских.



Фото: vk.com/gatchina.palace Поделиться Поделиться





Ботанический показывает лучшее 2–8 января, 0+

В дни, когда культурные площадки проявляют чудеса гостеприимства и создают фантазийные праздничные программы, Ботанический сад зовет на свой Новый год — «Ботанический». Все дни до конца длинных выходных по единому билету посетителям предлагают сходить на прогулку по тропикам или субтропикам, зайти в ботанический музей. В Зелёный домик в эти дни стоит заглянуть ради выставки семейства изящных и редких бромелиевых «Между небом и землёй».

«Двор Гостинки» создаёт настроение До 8 января, 0+

Выходные дни посетители пространства «Двор Гостинки», где всю зиму работает каток, проведут не менее весело: встретятся с Дедом Морозом и услышат живую музыку. В программе новогодних активностей — выступления диджеев, поздравления от Деда Мороза и интерактивы для детей и взрослых.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Календари покажут изменение традиций До 17 марта. 0+

На рубеже старого и нового года Музей истории печати обращается к календарям. Новая выставка — наглядное свидетельство: то, что мы привыкли видеть на разворотах сегодня (списки дат и выделенные праздники), — только отголоски богатой традиции. В XIX–XX веках в календарях печатали святцы, рекламу, информацию о работе почты и железных дорог, кулинарные рецепты, статьи по медицине, литературные очерки и даже курсы валют. Для каждой социальной группы календари были свои, и всё их разнообразие теперь покажут в проекте «Листает даты календарь…»



Шоу ледовые и не только «Сказки Евгения Плющенко» откроют проход сквозь вселенные 2 января, 12:00, 16:00, 18:00, 6+

Герои десятка известных сказок оживут на ледовом шоу во второй день нового года. Зрители и герои спектакля «Сказки Евгения Плющенко» в Ледовом дворце встретятся со Щелкунчиком и Мышиным Королем, Золушкой и Прекрасным Принцем, Красной Шапочкой и Волком, побывают на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и семи гномов. Звёздами гала-шоу станут известные спортсмены: олимпийская чемпионка в командных соревнованиях в Сочи Юлия Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная со своим новым партнёром и другие чемпионы. «Сказки Евгения Плющенко» наверняка понравятся и детям, и их родителям яркими персонажами, красотой костюмов и в особенности — необычными декорациями.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Историю любви Шахерезады» показывают чемпионы До 7 января, 0+

Все праздничные дни в в Петербурге проходят показы ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» об отношениях царя и таинственной сказительницы. На арене — настоящие звёзды. 27 и 28 декабря на лёд выйдет Камила Валиева, а в период с 30 декабря по 7 января на её месте окажется Анна Щербакова. Кроме них, в ледовом спектакле с красочными костюмами и сложнейшими декорациями выступают олимпийский чемпион Марк Кондратюк, двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева и другие именитые спортсмены.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«По щучьему веленью» покажет мир цирка С 30 декабря до 8 января, 0+

В новогодний уик-энд Большой Московский цирк под руководством братьев Запашных привозит в Петербург новогоднее цирковое шоу «По щучьему велению». В сказке про приключения Емели, который ловит волшебную щуку, все главные партии отданы клоунам: роли Емели, Принцессы и Царя Гороха исполняют Григорий Анастюк, Ксения Зубова и Александр Ананье. С ними на сцене окажутся джигиты, акробаты, дрессировщики.



Зрители поразятся яркости красок, спецэффектам и увидят множество уникальных номеров. Например, единственный в мире аттракцион с акробатами на подкидных досках, где выступают девушки. В дни каникул в концертно-спортивном комплексе «АРЕНА» пройдут целых 20 новогодних спектаклей.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Послушать музыку Легендарные Rock-хиты настроят на новый лад 29 декабря, 20:00, 6+

В преддверии Нового года оркестр 300-летия Петербурга под руководством Андриса Апсите вместе с проектом «Звук Света» и оперными солистами ведущих театров исполнят программу «Легендарные Rock-хиты». На симфоническом шоу в А2 прозвучат интерпретации треков Scorpions, Metallica, Pink Floyd, Aerosmith. В программе найдётся место не только стандартному исполнению, но также музыкальным «дуэлям» оркестра и рок-бэнда, театрализации, пантомиме и даже песне на языке жестов.

Портал в Хогвартс — в «Севкабель Порту» 29 декабря, 20:00, 16+

В «Севкабель Порту» все праздники играет музыка, и один из предновогодних концертов — Christmas at Hogwarts («Рождество в Хогвартсе»). Темы из фильмов о «мальчике, который выжил», исполнит симфонический оркестр, а сами герои появятся на экранах. Вечер может стать отличным дополнением к марафону пересмотра фильмов по «Гарри Поттеру», но может понравиться и тем, кто картины ни разу не видел.



Джазмены отправятся в новый год с классикой 29 декабря, 20:00, 6+

Вова Чё Морале из Sweet Hot Jazz Band, Иван Васильев из Olympic Brass и Константин Маминов — Оркестр «Саксофоны Петербурга» п/у Г. Л. Гольштейна — выступают в пятницу в клубе «Космонавт» с «Новогодним концертом». В программе джаз и рок-н-ролл: мировые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Элвиса Пресли, Чака Берри и других культовых исполнителей. Вова Чё Морале покажет множество техник и традиций, в том числе тот самый гроулинг, прародителем которого является Луи Армстронг.



«Щелкунчик» — в джазовом исполнении 30 декабря, 20:00, 6+

Программа «Щелкунчик-джаз» в Большом зале филармонии знакомит с самыми знаменитыми номерами балета в оригинальной джазовой обработке. Свой взгляд на музыку Чайковского в субботу предложит «Чижик-джаз-квартет» — коллектив под руководством известного вибрафониста и композитора Алексея Чижика.



Праздничные мотивы — от Jazz Philharmonic Orchestra 31 декабря, 15:00, 6+

Полномасштабно джазовую эстетику раскроют и на концерте «Классический новогодний джаз». В канун праздника биг-бэнд, объединяющий лучших молодых джазовых музыкантов Петербурга, Jazz Philharmonic Orchestra исполнит главные новогодние композиции: It’s the Most Wonderful Time, Let It Snow, Christmas Time и другие, чуть менее известные русскоязычной публике.



Billy’s Band даёт «похмельный концерт» 1 января, 20:00, 16+ В первый посленовогодний вечер Billy’s Band спасёт отгулявший Петербург большим «реанимационным концертом». Музыканты пробудят «от излишней тяготности» прошедшего празднования, порадуют конфетти, серпантином и рассуждениями о том, что счастье точно есть, а ещё — «хорошо выдержанным алкоджазом».



«Кирпичи» покажут, как «зажигать» 2 января, 20:00, 16+

«Давайте зажигать» — это лозунг праздничной программы от группы «Кирпичи».Будут петь не только хиты разных лет, но и песни из альбома Let`s Rock, которому как раз исполняется 20 лет. Так что считаем, что праздник в первый вторник нового года — двойной: и Новый год, и день рождения.



Из девяностых — «Новогодний дискач» 3 января, 23:50, 18+

«Новогодний дискач с группами «Мальчишник» и «Фактор-2» прямиком из детства в центре Питера» — это концерт «Дискотека 90х: Новогодняя» в «Космонавте». Порталом в прошлое, кроме музыки, послужат оформление пространства и фотозоны. Специальный гость вечера — DJ 108, который сыграет свои сеты и два главных хита в режиме лайв.



К Рождеству «Дивертисмент» познакомит с главным у Баха 5 января, 21:00, 6+

В первую пятницу января в Большом Итальянском просвете Эрмитажа пройдёт необычный Рождественский концерт. Камерный оркестр «Дивертисмент» исполнит Третий и Шестой Бранденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха. Организаторы подчеркивают, что именно этот цикл концертов «смело и ясно направлен в будущее» и «синтезирует приемы эстетически-совершеннейших гомофонных и полифонических жанров эпохи».



Дед Мороз прибудет на поезде 6 января, с 10:40, 0+

В первую субботу января на вокзал станции Новый Петергоф прибудет волшебный поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Локомотив останется на перроне до 17:00 следующего дня. К прибытию Деда Мороза у вокзала начнет работать украшенный каток с точкой проката для детей и взрослых. Катание — по сеансам. Лёд на арене искусственный, поэтому организаторы рассчитывают, что пользоваться им получится до конца зимы.



Фото: peterhof.ru Поделиться Поделиться





«Ёлка у Ивановых» — абсурдистский подарок на Рождество 6 января, 20:00, 16+

Накануне Рождества в Белом зале Третьего места развернется театр теней, греческая трагедия и клоунада. Спектакль-исследование «Ёлка у Ивановых» в исполнении арт-группы «Доллгауз» по абсурдистской пьесе обэриута Александра Введенского погрузит в тонкий и сложный мир «между Рождеством и Апокалипсисом». Каждая сцена перевернёт житейскую логику и сломает ожидания зрителя.



Музей покажет праздник, как у Набоковых До 30 января, 6+

В Музее В. В. Набокова СПбГУ продолжается выставка Марии Гадаловой «Рождество у Набокова». Выпускница Академии художеств имени Репина воссоздает семейные рождественские традиции в малой столовой дома и, словно по волшебству, переносит пространство во времена детства писателя. Стол с праздничными блюдами создан из лоскутов ткани, ёлка украшена ватными игрушками, а в шкафах «оживают» детские фантазии о говорящих зверях и фантастических созданиях.



«Щелкунчик» — как сказка для маленьких 7 января, 14:00, 6+

Незадолго до окончания школьных каникул театр «Легенда» играет спектакль «Щелкунчик и тайна золотого ореха»! От гофмановской мрачности команда намеренно избавилась и создала добрую историю о мечте и важности быть смелым для младших школьников. Маша, её брат Сережа и загадочный дядюшка Кристиан отправятся в путешествие на поиски волшебного растения Кракатук и спасут прекрасного принца от проклятья. О том, куда ещё стоит сходить с детьми в преддверии праздников и сразу после, «Фонтанка» писала в большом гиде.



Автор: youtube.com/Театр Легенда

На экранах Три богатыря покажут, что было в прошлом С 28 декабря, 12+

В новой части мультфильма про приключения Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца «Три богатыря и пуп земли» герои отправляются в далёкое прошлое. Они падают в дыру между эпохами и встречаются с динозаврами. Для «богатырской» франшизы от студии «Мельница» это уже двенадцатая часть.

Собаки-хранители — в «Великолепной пятёрке» С 28 декабря, 0+

В кино стартует мультфильм «Великолепная пятерка» о псе-бродяге, который попадает в Большой театр и помогает найти пропавшую диадему Екатерины II. Режиссером, сценаристом и продюсером мультфильма стал Василий Ровенский, до этого выпустивший «Котов Эрмитажа». Главных персонажей озвучили комик Гарик Харламов и актриса Анна Старшенбаум.



Фильм Нового года — «Бременские музыканты» С 1 января, 6+



Главная новинка проката в наступающие праздники — игровой ремейк «Бременских музыкантов». «Фонтанка» уже побывала на премьере картины и рассказала, что получилось из идеи снять «фильм-караоке» с животными, которых играют актёры в гриме с элементами аниматроники. Главным аттрактантом в картине, по-видимому, до сих пор остаются шлягеры Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина.

