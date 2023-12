Бал с драконами, сказки в Ледовом и цирковой джем-квартирник: какие ёлки выбрать для малышей и подростков

Послушать музыку и познакомиться с классикой





Познакомить детей со сказочным классическим музыкальным репертуаром и настроиться на новогодний лад предлагает Михайловский театр: на традиционном зимнем гала-концерте Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (12+) солисты оперы в сопровождении симфонического оркестра театра 24 декабря и 2 января исполнят композиции Dream A Little Dream of Me, I Love You, Baby, Cheek to Cheek, Mambo italiano и другую классику мирового эстрадного репертуара.