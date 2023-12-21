Бал с драконами, сказки в Ледовом и цирковой джем-квартирник: какие ёлки выбрать для малышей и подростков

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Поделиться Поделиться





До Нового года осталось меньше двух недель, и «Фонтанка» погрузилась в пёструю афишу многочисленных ёлок для дошколят и ребят постарше. Подсказываем родителям, где искать встреч со Снегурочками, а где — новогодние дискотеки и вечеринки, чтобы порадовать детей всех возрастов.



Увидеть Гринча и разгадать тайны севера

В театре «Зазеркалье» в дни перед Новым годом разворачивается целая череда новогодних путешествий с волшебством и поиском праздника. В афише, начиная с пятницы, 22 декабря, — новогодний детектив «Как разбойники ёлку украли» (6+) о приключениях в сказочном городе Кардамоне. Показы также пройдут 26 — 28 декабря и со 2 по 5 января в уже наступившем году. Не меньше раз актёры выйдут на сцену, чтобы перенести зрителей в мир «Снежной сказки» (3+). Этот спектакль подходит для малышей и кажется даже чуть более тематическим, ведь один из героев — символ 2024 года. Девочка Маша берёт игрушечного Дракона и отправляется к Снежной королеве, чтобы узнать, любит ли та Новый год и есть ли у неё заветные желания. Порталы в мир сказки открываются каждый день 26 — 29 декабря и 2 — 5 января. В фойе для детей будут проходить конкурсы и даже гадания.



Фото: zazerkal.spb.ru Поделиться Поделиться





К сказке Андерсена в этом году обращаются и в Большом театре кукол: 23, 24 и 25 декабря актёры покажут своё видение «Снежной королевы» (6+). Путешествие Герды к Каю окажется сложным и долгим. По пути героиня встретит Флору, Принцессу, Разбойницу и Финку, узнает больше о себе и о устройстве мира вокруг, а главное — подготовится к финальной встрече с другом. Повторные показы в БТК запланированы на 5, 6 и 7 января.



Фото: puppets.ru Поделиться Поделиться





История о повелителях севера и нелёгких путешествиях существует не одна, словно бы напоминают в ТЮЗе и показывают «Морозко». В новогоднем спектакле по мотивам русской народной сказки на сцене обязательно появится старик-Мороз с бородой и волшебным посохом, а героиня преодолеет все испытания. «Морозко» в театре играют четыре раза, в 12.00 и 16.00 29 декабря, и в эти же часы 5 января.



https://www.tyuz-spb.ru/

Детский театр Karlsson Haus настроит на Новый год, а после — поддержит соответствующее настроение «Гринчем — похитителем Рождества» (0+). В этой классической праздничной истории волшебное одинокое и ярко-зелёное существо портит праздник целому городу и крадёт Рождество, которое все так ждали. В финале, конечно, всех ждёт хэппи-энд, а ещё — подарки. Актёры знакомят детей с Гринчем ежедневно до 31 декабря и со 2 по 8 января.



Фото: karlssonhaus.ru Поделиться Поделиться





Приключения в музыкальном формате запланированы в ДК «Выборгский». Начиная с 23 декабря, центральным представлением в афише пространства становится новый семейный музыкальный спектакль «Похищенное Рождество» (0+). Сюжет очень напоминает историю про Гринча, вот только действие тут происходит в сказочном городке Какбыграде, а украсть праздник решает не зелёный чудик, а некто Бродяжка. За час до спектакля для детей организуют сюрпризы и развлечения, а после — встречу с Дедом Морозом и раздачу сладких новогодних подарков. Последний не входит в стоимость билета, его можно купить в день спектакля у администратора.



В эти же дни в ДК «Выборгский» приезжают артисты Русского национального балета «Кострома» и привозят хореографическую сказку «Снегурочка». В её основе — фольклорные мотивы, предания и мифы древних славян, а ещё пьеса Островского. Яркости происходящему добавят графикой, видеоэффектами и балетной хореографией.

Элементы шоу, фокусы, танцы и встречи персонажей из разных вселенных — ради этого детей стоит отвести на новогоднюю ёлку «Сказки Рождества» в Шереметевском дворце. В парадном Бальном зале появятся Алиса и позовет в Страну чудес, где застряли Дед Мороз и Снегурочка. После спасения всех причастных, и детей, и взрослых, пригласят участвовать в хороводе и праздновать с удвоенной силой. Первая ёлка должна пройти 3 января. Повторы — с 4 по 6 января. Организаторы просят не забывать сменную обувь.



Удивиться формату

Для ребят, которые уже выросли из традиционных ёлок с конфетами и фотосессиями, Дворец творчества юных организует модную новогоднюю вечеринку. В концертном зале «Карнавал» подростки будут выбирать лучшую песню, посмеются над пародиями и подпоют новым хитам. В фойе для них заработают захватывающие аттракционы и зона с «зажигательной Новогодней дискотекой». Интереснее всего программа «В поисках новогоднего трека» будет школьникам 6 — 9 классов.

«Обыкновенные ёлки с новогодней программой и конфетами «Ласточка» в подарок — не наш вариант», — присоединяется к идее «не так, как у всех» Упсала-цирк и приглашает на новогодний квартирник. На «Мандариновый джем» (0+) не придут Дед Мороз и Снегурочка, «которые практически всегда оказываются ненастоящими», зато точно будет много «цирка, акробатики и крутых трюков». Нестандартный праздник коллектив цирка для хулиганов организует в дни до 30 декабря и 2 — 3 января.



Во Дворце Белосельских-Белозерских в этом году — художественно-интерактивная программа «Арт Елка» (6+). В уютной, по новогоднему украшенной галерее в здании дворца детей встретит Хозяйка галереи. Вместе с другими героями она поможет детям пройти испытания и создать собственную картину на холсте, которая поможет освободить Деда Мороза из плена. В конце праздника, как заведено: хоровод у ёлки, подарки и фотографирование. Для родителей вход на праздник свободный. Программа пройдёт 23, 24 и 30 декабря, а также в дни с 3 по 8 января.



Целая череда ёлок пройдёт в Константиновском дворце на новогодних праздниках. Со 2 по 8 января дети узнают старинные тайны самых отдалённых уголков дворца и посмотрят шоу-мюзикл в Голубом зале. Среди номеров — и шоу мыльных пузырей, и акробатические номера, и жонглирование. После представления артисты проводят детей к Деду Морозу и Снегурочке в Мраморный зал и устроят большую дискотеку с раздачей подарков. Программа тематическая и называется «Легенда Константиновского дворца — 3. Новогодний дракон или гости из Китая».

Множество фрагментов легенд и историй собрались воедино и в сюжете шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Ледовом дворце. Зрители 2 января увидят Щелкунчика и Мышиного Короля, Золушку и Прекрасного Принца, Красную Шапочку, волка, побывают на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и Семи Гномов. В новогоднем гала-шоу участвуют олимпийская чемпионка в командных соревнованиях в Сочи Юлия Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная, ее новый партнер Георгий Куница и другие спортсмены. Представление покажут три раза: в 12.00, 15.00 и 18.00.



Фото: https://newarena.spb.ru/ Поделиться Поделиться





Любителям спортивно-художественных шоу стоит обратить внимание и на программу «Новые сказки на льду» (0+) на катке Конюшенной площади. Она будет идти там с 30 декабря и во все выходные дни. Главной героиней спектакля станет Снегурочка, которая будет искать похищенный у нее волшебный венок в разных сказках. Образы персонажей воплотят артисты Ледового театра, художественный руководитель которого — олимпийская чемпионка Елена Бережная. Для детей до двух лет не нужно покупать отдельный билет, проводятся интерактивные развлечения.



Фото: Елена Бледных Поделиться Поделиться





Послушать музыку и познакомиться с классикой

Познакомить детей со сказочным классическим музыкальным репертуаром и настроиться на новогодний лад предлагает Михайловский театр: на традиционном зимнем гала-концерте Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (12+) солисты оперы в сопровождении симфонического оркестра театра 24 декабря и 2 января исполнят композиции Dream A Little Dream of Me, I Love You, Baby, Cheek to Cheek, Mambo italiano и другую классику мирового эстрадного репертуара.



В Шереметевском дворце для детей подготовили большой «Новогодний концерт». В 10.30 31 декабря прозвучит народная и классическая музыка в переложении на трио: гусли, скрипка, аккордеон. Исполнители сыграют новогодние песни и рождественские мелодии разных стран.



В канун праздника в «Зазеркалье» также запланирован большой семейный концерт: 31 декабря в 18.00 зазвучит «Новогодний музыкальный фейерверк» (12+). Выступают симфонический оркестр театра и звёзды театра, зрители услышат «нежные и страстные, легкомысленные и пьянящие мелодии Моцарта, Россини, Бизе». После такого — самое время отправляться домой и делиться впечатлениями с родными.



Фото: zazerkal.spb.ru Поделиться Поделиться



