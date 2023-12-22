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    В прокате — мультфильм про похищение диадемы Екатерины Великой. Главные роли озвучили Анна Старшенбаум, Гарик Харламов и Павел Прилучный

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    Фото: nkino.ru
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    28 декабря в кино стартует мультфильм «Великолепная пятерка». Ковбои здесь ни при чем: по сюжету, уличный пес Самсон, прячась от догхантеров, случайно забегает в Большой театр, где знакомится с комнатной собачкой Марго — любимицей прима-балерины Анастасии. Но к несчастью именно в этот момент из гримерки балерины пропадает уникальная диадема, принадлежавшая некогда Екатерине Великой. Украшение должна была надеть Анастасия в 4-м акте «Лебединого озера». До этого момента Марго и Самсон должны найти похитителя драгоценности и спасти спектакль от провала. Им помогут и другие четвероногие друзья.

    Режиссером, сценаристом и продюсером мультфильма стал Василий Ровенский, в прошлом году выпустивший «Котов Эрмитажа». Марго озвучила актриса Анна Старшенбаум, пса Голиафа — комик Гарик Харламов (Бульдог), что вполне закономерно. Еще одному персонажу, Темному Рыцарю, подарил свой голос Павел Прилучный.

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: nkino.ru

    Мультфильм
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