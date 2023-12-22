В прокате — мультфильм про похищение диадемы Екатерины Великой. Главные роли озвучили Анна Старшенбаум, Гарик Харламов и Павел Прилучный

28 декабря в кино стартует мультфильм «Великолепная пятерка». Ковбои здесь ни при чем: по сюжету, уличный пес Самсон, прячась от догхантеров, случайно забегает в Большой театр, где знакомится с комнатной собачкой Марго — любимицей прима-балерины Анастасии. Но к несчастью именно в этот момент из гримерки балерины пропадает уникальная диадема, принадлежавшая некогда Екатерине Великой. Украшение должна была надеть Анастасия в 4-м акте «Лебединого озера». До этого момента Марго и Самсон должны найти похитителя драгоценности и спасти спектакль от провала. Им помогут и другие четвероногие друзья.
Режиссером, сценаристом и продюсером мультфильма стал Василий Ровенский, в прошлом году выпустивший «Котов Эрмитажа». Марго озвучила актриса Анна Старшенбаум, пса Голиафа — комик Гарик Харламов (Бульдог), что вполне закономерно. Еще одному персонажу, Темному Рыцарю, подарил свой голос Павел Прилучный.
6+
Матвей Пирогов