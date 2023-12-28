«Раз пошла такая валерьянка»: каким вышел ребрендинг «Бременских музыкантов» с Тихоном Жизневским

В кинотеатре «Аврора» прошла премьера ремейка знаменитого советского мультфильма «Бременские музыканты». В новом фильме анимационных животных играют живые актеры в пластическом гриме с элементами аниматроники, однако главным аттрактантом по-прежнему остаются старинные шлягеры Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина, несмотря на все старания режиссера Алексея Нужного и композитора Максима Фадеева дополнить саундтрек собственными музыкально-поэтическими экзерсисами.

Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Поделиться Поделиться





Представлявший «Бременских музыкантов» в «Авроре» исполнитель роли Трубадура Тихон Жизневский предложил зрителям по возможности подпевать звучащим с экрана песням, что зрительницы за 50 с удовольствием и делали. Некоторые, кажется, даже прослезились в самых чувствительных местах, а после финальных титров долго не могли разойтись. Поводов расплакаться в картине и правда немало.

Пролог немного напоминает фильм «Гром: Трудное детство», рассказывающий о воспитании характера самого популярного героя из ранее сыгранных Жизневским — майора петербургской полиции Игоря Грома, по исходной сути своей такого же анимационного, рисованного персонажа, что и певучий Трубадур. Но если маленький Гром только мечтал о поездке в Диснейленд, то хорошенький кукольный Трубадурчик (Мирон Проворов) с самого начала в этом Диснейленде фактически живет: пересахаренный стиль общения кудрявого карапуза и его очаровательной мамочки-цветочницы (Юлия Пересильд) сразу погружает зрителя в атмосферу умильных диснеевских мюзиклов.



Добрая и мудрая мама берет с музыкального сыночка обещание, что он будет петь только от чистого сердца (таков главный воспитательный месседж, о котором авторы не забывают ни на минуту), после чего легкомысленно выезжает на тонкий весенний ледок в легкой кофточке с огромной тачкой тюльпанов — довезти их до бременского рынка маме, увы, не суждено.



Автор: youtube.com/centralpartnership

Осиротевший Трубадур отправляется в Бремен самостоятельно, где знакомится с пацанскими группировками, крышующими рыночную площадь под руководством атаманши Луизы (Мария Аронова). Тут герою впервые предоставляется возможность проявить свой музыкальный дар, а точнее, скромные таланты композитора Фадеева и поэта-песенника Алексея Нужного (режиссер сам написал тексты к большинству новых песен).

Первая же трогательная и печальная песня, в которую, по словам Трубадура, «превратилась» его мама, вызывает сильные сомнения в том, что она сможет стать настолько же популярной, что и гладковско-энтинские энергичные композиции: на следующий день уже трудно вспомнить и слова, и мелодию песни, в которой герой как бы успокаивает дорогую покойницу: «Я знаю, мы точно увидимся вновь…»



Тем не менее на всех рыночных торговцев эта ария оказывает примерно такое же гипнотическое воздействие, как пение сирен, а залепившие уши по примеру Одиссея малолетние гопники в это время крадут с прилавков размякших торговцев сардельки и караваи. За всем этим наблюдает проницательный Гениальный Сыщик (Константин Хабенский), немедленно отправляющий Трубадура за решетку до достижения половой зрелости. Когда взрослый Трубадур «откидывается» с твердым намерением отомстить Луизе и ее шайке (за которых он отсидел лучшие годы детства), авторы фильма все-таки вспоминают, что, несмотря на прокатный рейтинг 6+, надо все же иногда развлекать и родителей хоть какими-то шутками. За относительно «взрослый» юмор отвечает компания животных, под страшноватыми личинами которых скрываются несколько известных артистов, по мере сил пытающихся проявить себя с помощью голоса и пластики. Осел (Дмитрий Дюжев) топочет копытами, Пес (Роман Курцын) высовывает язык, особенно при виде куска колбасы, Петух (Аскар Нигамедзянов) старательно грассирует, Кошка (Ирина Горбачева) вихляется, как Людмила Прокофьевна в «Служебном романе», осваивающая «раскованную пластику пантеры перед прыжком».



Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Поделиться Поделиться





Все персонажи фильма вполне предсказуемо переживают то или иное нравственное перерождение или в каком-то хорошем смысле «выходят из шкафа». У принцессы со шкафом какие-то особенно сложные отношения, как и вообще с одеждой, которую она то и дело рвет, стремясь остаться в панталонах. Но и принцесса в какой-то момент надевает приличную юбку, Гениальный Сыщик перестает врать, потому что и так «в мире слишком много лжи», Трубадур отказывается от планов мести и начинает верить в любовь, атаманша вынимает страшную вставную челюсть и снимает повязку с чистого голубого глаза, и даже Кошка, отринув былой индивидуализм, выступает перед остальными членами звериного квартета с саморазоблачительной речью: «Раз пошла такая валерьянка, то признаюсь — вы моя семья!»



Внимательный зритель узнает в новом фильме несколько прямых визуальных цитат, свидетельствующих, что авторы внимательно ознакомились с первоисточниками. Можно отметить жест принцессы (Валентина Ляпина), которая берет в руки хвостики своих волос и прикрывает ими лицо, или привычку короля (Сергей Бурунов) расхаживать с яйцом в рюмке, а также первую встречу Трубадура с принцессой, во время которой он залетает к ней на балкон. Если в классическом мультфильме Трубадур катапультируется на балкон как бы сам собой, в силу врожденной прыгучести, то в современной версии ему помогает важное для всей драматургии фильма приспособление под названием «королевский пендель». Это гигантский башмак с пряжкой, укрепленный над помостом для музыкальных выступлений: если королю не понравится тот или иной исполнитель, башмак приводится в движение и вышвыривает бездарного музыканта вон.



«Пендель» становится полезным подспорьем в сценах массовых драк, а также источником какого-никакого юмора, порой чуть ли не с политическим подтекстом — например, атаманша Луиза кровожадно замечает: «Что может быть смешнее, чем король, получающий королевский пендель?» Впрочем, на весомую «фигу в кармане» все эти намеки не тянут в силу своего детского простодушия. Они служат лишь амортизирующими прокладками между музыкальными номерами, которые уже несколько десятков лет работают безотказно и погружают аудиторию в благодушный транс, пусть даже к такому безупречному шедевру, как «Говорят, мы бяки-буки», зачем-то присобачен нелепый рэп-довесок в погоне за никому не нужным «осовремениванием».



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»