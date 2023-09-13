«Господи, что это?» Зрители увидели саботаж в трейлере «Бременских музыкантов» от студии Михалкова

Фото: Предоставлено Централ Партнершип Поделиться Поделиться





На YouTube-канале компании Central Partnership 13 сентября появился первый трейлер предстоящего фильма «Бременские музыканты». Лента должна выйти в кинотеатрах 1 января, это проект Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканала «Россия 1», снятый при поддержке Фонда кино.



У картины Алексея Нужного (сериал «Ольга», «Я худею», «Громкая связь», «Огонь») — звездный состав: трубадура играет Тихон Жизневский («Майор Гром»), сыщика — Константин Хабенский, короля — Сергей Бурунов, принцессу — Валентина Ляпина, в зверей перевоплотились Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и другие. Съемки проходили на Кавказе (Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия) и в Подмосковье. Так что Бремен рискует обрести нехарактерный для себя горный ландшафт.

Предоставлено Централ Партнершип

Впрочем, трейлер оставил у первых зрителей неоднозначное впечатление. Большинство нареканий вызвало то, как в фильме технически решены образы зверей.

«Это жесть, конечно», «Как будто, герои под наркотиками в бедтрипе», «Какой кошмар, какой позор», «Как туда затащили Бурунова и Хабенского?», «Господи, это что?», — оставили комментарии пользователи под видео.

Зрители высказывали осторожную надежду, что в сеть выложили не финальный вариант или неудачен сам трейлер, что персонажей еще дообработают, а также задавались вопросами о задачах подобной картины.



«Я патриот своей страны и всегда поддерживаю наш кинематограф и не только его! — заверил один из пользователей. — Посмотрел ролик и откровенно говорю, это какой то саботаж!»

Фото: Предоставлено Централ Партнершип Фото: Предоставлено Централ Партнершип Фото: Предоставлено Централ Партнершип Фото: Предоставлено Централ Партнершип Фото: Предоставлено Централ Партнершип Фото: Предоставлено Централ Партнершип Фото: Предоставлено Централ Партнершип Поделиться Поделиться





Сами создатели ленты пояснили, что ставили перед собой задачу «снять то, что на сердце» и «рассказать о тех теплых ощущениях, когда все было пропитано певучим добродушием».



«"Бременские музыканты" в нашем исполнении — очень непростое полотно, которое плетется из разных тканей: это и мюзикл, и сказка, и семейная комедия, и праздничные приключения, — прокомментировал режиссер Алексей Нужный. — Картина не имеет одного характерного жанра. Могу сказать точно, что это светлый семейный праздник».



А исполнитель главной роли Тихон Жизневский пояснил, что у оригинального мультфильма — слишком короткий для полноценного фильма сюжет.



«Нам нужно было добавить перипетии, сложности и трудности, из которых у героев есть возможность выгребать и выкарабкиваться, — раскрыл подробности актер. — Так, в нашем фильме и детство Трубадура фигурирует, и знакомство с животными. И люди, кстати, понимают язык животных».

Фото: Предоставлено Централ Партнершип Поделиться Поделиться



