    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, южн

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.7eur101.56

    Кино

    «Господи, что это?» Зрители увидели саботаж в трейлере «Бременских музыкантов» от студии Михалкова

    697
    5 комментариев
    Фото: Предоставлено Централ Партнершип
    ПоделитьсяПоделиться

    На YouTube-канале компании Central Partnership 13 сентября появился первый трейлер предстоящего фильма «Бременские музыканты». Лента должна выйти в кинотеатрах 1 января, это проект Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканала «Россия 1», снятый при поддержке Фонда кино.

    У картины Алексея Нужного (сериал «Ольга», «Я худею», «Громкая связь», «Огонь») — звездный состав: трубадура играет Тихон Жизневский («Майор Гром»), сыщика — Константин Хабенский, короля — Сергей Бурунов, принцессу — Валентина Ляпина, в зверей перевоплотились Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и другие. Съемки проходили на Кавказе (Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия) и в Подмосковье. Так что Бремен рискует обрести нехарактерный для себя горный ландшафт.

    Предоставлено Централ Партнершип

    Впрочем, трейлер оставил у первых зрителей неоднозначное впечатление. Большинство нареканий вызвало то, как в фильме технически решены образы зверей.

    «Это жесть, конечно», «Как будто, герои под наркотиками в бедтрипе», «Какой кошмар, какой позор», «Как туда затащили Бурунова и Хабенского?», «Господи, это что?», — оставили комментарии пользователи под видео.

    Зрители высказывали осторожную надежду, что в сеть выложили не финальный вариант или неудачен сам трейлер, что персонажей еще дообработают, а также задавались вопросами о задачах подобной картины.

    «Я патриот своей страны и всегда поддерживаю наш кинематограф и не только его! — заверил один из пользователей. — Посмотрел ролик и откровенно говорю, это какой то саботаж!»

    ПоделитьсяПоделиться

    Сами создатели ленты пояснили, что ставили перед собой задачу «снять то, что на сердце» и «рассказать о тех теплых ощущениях, когда все было пропитано певучим добродушием».

    «"Бременские музыканты" в нашем исполнении — очень непростое полотно, которое плетется из разных тканей: это и мюзикл, и сказка, и семейная комедия, и праздничные приключения, — прокомментировал режиссер Алексей Нужный. — Картина не имеет одного характерного жанра. Могу сказать точно, что это светлый семейный праздник».

    А исполнитель главной роли Тихон Жизневский пояснил, что у оригинального мультфильма — слишком короткий для полноценного фильма сюжет.

    «Нам нужно было добавить перипетии, сложности и трудности, из которых у героев есть возможность выгребать и выкарабкиваться, — раскрыл подробности актер. — Так, в нашем фильме и детство Трубадура фигурирует, и знакомство с животными. И люди, кстати, понимают язык животных».

    Фото: Предоставлено Централ Партнершип
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Предоставлено Централ Партнершип
    Фото: Предоставлено Централ Партнершип

    По теме

    СъемкиБременские музыкантыТрейлер фильмаКинопрокат
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close