Фонд кино даст денег «Холопу 2» и Михалкову, «Воланда» оставили без средств

Фонд кино объявил, кому из лидеров отечественного кинопроизводства предоставит финансирование на фильмы. Информация об этом появилась 10 августа на официальном сайте Фонда кино.
В окончательный список Фонда вошли 13 картин. Некоторые из них получают финансирование повторно. Больше всего проектов представила кинокомпания «Дирекция кино», чьи фильмы часто становятся лидерами проката («Викинг», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и др). Фонд кино спонсирует три их проекта: боевик «Бейрут», основанный на реальных событиях — похищении в 1985 году на Ближнем Востоке советских дипломатов; мелодраму «История любви» — фильм о становлении Советского Союза «в жанре социалистического реализма»; а также одноименную экранизацию романа Владимира Богомолова «Момент истины» про события конца лета 1944 года в Западной Белоруссии (известный российский фильм «В августе 44-го» снят по этому же роману).
Также финансирование получат два проекта кинокомпании «Централ партнершип» Рубена Дишдишяна. Это драма об отечественной войне Сергея Урсуляка «Праведник» — история солдата Николая Киселева, который вывел из белорусского гетто в деревне Долгиново более 200 евреев. Съемки фильма уже завершились, и его прокат планируется в 2023 году. А также экранизация сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», съемки которого начнутся в следующем году.
Поддержку также получат два фильма студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Это совместный с «Союзмультфильмом» проект — музыкальный фильм по мотивам мультфильма «Бременские музыканты», а также фантастический фильм «Кракен» — о противостоянии российской подводной лодки и морского чудовища.
Кинокомпания «Арт Пикчерз Студия» получит средства на фантастический боевик «Крысолов» Алексея Мизгирева и фильм о российском путешественнике и священнике Федоре Конюхове, которого сыграет Федор Бондарчук.
Также финансирование получит «Холоп 2» — продолжение самого кассового российского фильма. Сиквел снимет режиссер первой части Клим Шипенко.
Всего на финансирование претендовали 17 фильмов. Отбор на поддержку производства национальных фильмов от организаций кинематографии, являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, состоялся 20 июля.
Денег не получат фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — биографический мюзикл про Александра Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли, боевик «Красный призрак 2», находящийся на завершающем этапе съемок «Воланд» Михаила Локшина и комедия «Клипмейкеры» Григория Константинопольского с Александром Горчилиным в главной роли.