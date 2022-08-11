Фонд кино даст денег «Холопу 2» и Михалкову, «Воланда» оставили без средств

Фонд кино объявил, кому из лидеров отечественного кинопроизводства предоставит финансирование на фильмы. Информация об этом появилась 10 августа на официальном сайте Фонда кино.



В окончательный список Фонда вошли 13 картин. Некоторые из них получают финансирование повторно. Больше всего проектов представила кинокомпания «Дирекция кино», чьи фильмы часто становятся лидерами проката («Викинг», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и др). Фонд кино спонсирует три их проекта: боевик «Бейрут», основанный на реальных событиях — похищении в 1985 году на Ближнем Востоке советских дипломатов; мелодраму «История любви» — фильм о становлении Советского Союза «в жанре социалистического реализма»; а также одноименную экранизацию романа Владимира Богомолова «Момент истины» про события конца лета 1944 года в Западной Белоруссии (известный российский фильм «В августе 44-го» снят по этому же роману).

